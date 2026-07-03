La nueva cochera de buses no se podrá construir hasta 2028

Vista del antiguo Cuartel de Automóviles en A Grela, donde el Gobierno local tiene intención de que se construyan las nuevas cocheras del autobús urbano German Barreiros

Uno de los principales defectos de la máquina burocrática es la lentitud. Por ejemplo, en el caso del contrato de transporte público urbano, caducado desde hace año y medio. El Ayuntamiento espera poder licitarlo en unos meses. Antes, sin duda, de que acabe el año, pero la cuestión es cuándo estará plenamente operativo. El portavoz del Gobierno local y concejal de Planificación Estratégica, José Manuel Lage, asegura que prefiere que las cosas se hagan despacio, pero bien, y anunció el miércoles que se va a construir de cero una nueva cochera en los terrenos del antiguo Cuartel de Automóviles, en A Grela. Lo que no dijo es que esa parcela no tiene condición de solar. Es decir, que hay que aprobar un proyecto de urbanización y ejecutar un vial de conexión. Con suerte, el terreno estaría listo en dos años.

La decisión del Ayuntamiento contraviene el convenio que firmó con el Ministerio de Defensa en 2009

A esto hay que añadir las obras de la cochera, porque habrá que construirla de cero, como señaló Avia Veira, del BNG. Serán unas nuevas instalaciones pensadas para el bus eléctrico. Es posible que se tardara tanto como cuatro años en inaugurarlas. Mientras tanto, la actual adjudicataria, Tranvías, ya cuenta con cocheras en Los Rosales. Pero Lage espera que al ofrecer esta parcela más empresas puedan presentarse al concurso. El ganador deberá costear las obras. Finalizada la concesión, la nueva cochera será de propiedad municipal. “Non é un asunto menor”, apostilló.

De hecho, Roberto Rodríguez, concejal popular, lo tachó de “pelotazo” en el pleno de ayer, en el que recordó que el convenio de 2009 firmado con Defensa era muy sencillo: el ministerio vendería los terrenos y entregaría parte de la plusvalía al Ayuntamiento. Pero en vez de eso, ha preferido quedarse con 21.000 metros cuadrados, valorados en diez millones de euros por el propio Lage.

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El portavoz del PP, Miguel Lorenzo, añadió fuera de pleno que “nos extraña esta decisión adoptada sin ningún diálogo con la oposición, en especial por la renuncia a las plusvalías millonarias de la venta del suelo que recogía el convenio con el Ministerio de Defensa en un momento en el que el Ayuntamiento está al borde de la quiebra económica”. Se refería así a una deuda contable producto de la liquidación de 2025, aunque Lage siempre ha rechazado este diagnóstico, y ha señalado que ese documento solo ofrece una foto fija, que no tiene en cuenta los ingresos que va recibiendo a lo largo de este año y que esperaba que llegaran el pasado.

“Hay que hacer una reflexión sobre si hay una justificación de interés ciudadano en que el Ayuntamiento tenga que ceder parte de su patrimonio a empresas privadas, cuando lo habitual en este tipo de concesiones millonarias es que ese tipo de instalaciones corren a cargo de la adjudicataria”, añadió el portavoz popular.

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Lage calificó durante una de sus intervenciones en el hemiciclo de “burradas” las críticas del PP respecto al convenio de Defensa. Recordó que otros contratos, como el de recogida de basura, fracasaron por no incluir una parcela adecuada. En este caso, sí está disponible, en A Grela.