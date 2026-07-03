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A Coruña

Muere el octogenario atropellado por un camión de la basura

El peatón estuvo ingresado desde el jueves hasta esta semana, cuando se declaró su fallecimiento

Abel Peña
Abel Peña
03/07/2026 10:03
Patrulla de la Policía Local
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Fuentes policiales han confirmado el fallecimiento del octogenario arrollado en San Andrés el pasado jueves por un camión de la basura. La víctima había sufrido graves heridas en las piernas y la cabeza y este hecho, unido a su avanzada edad y a que su salud no era buena, precipitaron su muerte. 

Las mismas fuentes señalan que el accidente se debió a una combinación de despiste por parte del peatón y del conductor en una plataforma única. Es la primera muerte por accidente de tráfico que tiene lugar en lo que va de año, pero conviene recordar que no figurará en las estadísticas oficiales, que solo recogen las muertes por tráfico cuando se producen hasta 24 horas después del siniestro. 

Un grupo de personas se congregó en el lugar del suceso

Un camión de la basura atropella a un peatón en San Andrés

Más información
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