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A Coruña

La sardiñada anual de Dano Cerebral A Coruña reúne a personas usuarias, familias y profesionales

Además de la comida, la cita incluyó un concurso de tortillas, empanadas y postres

Redacción
03/07/2026 14:52
Dano Cerebral A Coruña celebró este jueves una nueva edición de su tradicional sardiñada, una jornada de convivencia que reunió a profesionales, personas usuarias de la entidad y sus familias en un ambiente festivo
Dano Cerebral A Coruña celebró una nueva edición de su tradicional sardiñada
Javier Alborés
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Dano Cerebral A Coruña celebró este jueves una nueva edición de su tradicional sardiñada, una jornada de convivencia que reunió a profesionales, personas usuarias de la entidad y sus familias en un ambiente festivo. 

Además de la comida, la cita incluyó un concurso de tortillas, empanadas y postres, en el que las personas participantes mostraron sus habilidades culinarias y compartieron una jornada de encuentro y participación. 

Galería

Así fue la sardiñada anual de Adaceco

Dano Cerebral A Coruña celebró este jueves una nueva edición de su tradicional sardiñada, una jornada de convivencia que reunió a profesionales, personas usuarias de la entidad y sus familias en un ambiente festivoVer más imágenes

La asociación destacó la colaboración del Concello de Culleredo, Gadis, Estrella Galicia, Pescados y Mariscos P. Fernández, Trebopan, ASV Eventos y los músicos Jose Brea y César Paez cuyo apoyo hizo posible la celebración de esta actividad. 

Desde la entidad señalan que iniciativas como esta "contribuyen a fortalecer los lazos entre las personas que forman parte de la asociación y reflejan su compromiso con la participación, la convivencia y el bienestar de las personas con daño cerebral adquirido y sus familias".

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