La evolución del autobús al Hospital de A Coruña: 25 años desde que el 17 llega al Chuac

Llegada del 17 a la parada del Chuac, quintana

El 2 de julio de 2001 la línea 17 llegaba por primera vez al Chuac. Suponía la quinta ruta de Tranvías en hacerlo y aunque entonces su debut fue un éxito, según relataba El Ideal Gallego en su edición hace 25 años, su evolución en cuanto al número de pasajeros ha sido incluso algo menor que la del resto de las líneas al Hospital, lo que reabre el debate de si la mejora en la conectividad pasa por la implantación de nuevos trayectos o la modificación de los existentes.

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Las primeras líneas de autobús en llegar al Hospital fueron la 20 y la 22, que tienen un recorrido circular en sentidos inversos, y que pasan por zonas con alto movimiento de personas como la plaza de Pontevedra, Cuatro Caminos, Os Castros, A Pasaxe, Alfonso Molina, la ronda de Outeiro o la avenida de Finisterre.

El cambio no supuso un incremento notorio en el número de pasajeros debido a la existencia del servicio y a su mayor frecuencia

Al poco abrirse, Tranvías decidió extender también las líneas 12 y 12A, que conectan Los Rosales y Labañou, para que llegasen al Hospital. El Chuac contaba entonces en 2001 con cuatro líneas de autobús, pero decidieron ampliar todavía más la conexión y modificaron la trayectoria de la 17, que enlazaba O Castrillón con la península de la Torre.

Diferencia de frecuencias

Pero su llegada no supuso un gran cambio. Pese a que en su estreno fueron numerosos los usuarios que utilizaron esta línea para llegar al Chuac, mayoritariamente trabajadores del entonces Juan Canalejo, a lo largo de los años no se ha visto un incremento significativo en cuanto al número de pasajeros.

Hay diversos motivos que pueden explicar el porqué. Por un lado, ese servicio ya existía y, de hecho, las líneas 20 y 22, ya llegaban al Materno –el hospital público de referencia– antes de que el Chuac existiese.

Por otro lado, la frecuencia del 17 es elevada, pues pasa cada 40 minutos, frente a los 22 minutos de las líneas 20 y 22, las rutas que tienen mayor conectividad con el hospital.

“De hecho, es probable que la conexión de la línea 17 sea superada por la del 20, 22, 12 y 12A, a las cuales se podría llegar desde la mayor parte de las líneas que cubren Monte Alto (4, 6, 6A, 7 y 11) hacia un punto de intercambio como la plaza de Pontevedra o Cuatro Caminos”, puntualizan fuentes de Tranvías.

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Esto explica que la modificación del recorrido del 17 no supusiese un incremento en el número de pasajeros. Según la entidad, es incluso algo “inferior” en la actualidad respecto a las otras rutas del Hospital de A Coruña, un ejemplo de que, a veces, las soluciones a las demandas de los usuarios no pasan por implantar nuevas líneas, especialmente si esta conexión ya existe y, además, con transbordo gratuito.