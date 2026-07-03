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A Coruña

Inés Rey confirma su candidatura a las próximas municipales

Nadie más se ha presentado para disputarle el puesto, así que no serán necesarias primarias

Abel Peña
Abel Peña
03/07/2026 17:56
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Ines Rey, durante si visita de esta mañana al camiño do cura
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El miércoles, el PSdeG celebró una junta ordinaria para nombrar las precandidaturas y candidaturas primarias a las municipales de mayo. No muy sorprendentemente, Inés Rey se presentará a las elecciones, con la intención de revalidar por segunda vez su mandato. Nadie le disputa la candidatura pero, técnicamente, es una precandidata. Habrá que esperar unas semanas para que el comité nacional del PSOE valide su candidatura. 

Hay que decir que no se celebrarán primarias en A Coruña porque Rey es la única candidata, como paso con Abel Caballero en Vigo, o con José Ramón Riobóo en Culleredo. Además, las normas del PSOE señalan que un aspirante tiene que presentar tantos avales como la mitad de miembros de la agrupación, mientras que solo es el 12% en el caso de que no haya un socialista ocupando la Alcaldía: Esto solo ocurre en Ferrol, donde compiten por la candidatura Ángel Mato Escalona y Eva Martínez Montero.

Carta a la militancia

Rey envió una carta a la militancia en la que les comunicaba que "recibo esta responsabilidade con enorme ilusión, pero tamén coa humildade e o compromiso de quen sabe que ningún proxecto político se constrúe en solitario". Rey asegura que su candidatura es el resultado del trabajo colectivo de los últimos años. 

 Tras hacer un repaso de todos los hitos de sus dos mandatos, Rey explicó que si resulta reelegida pretende "facer realidade Coruña Marítima, seguir mellorando cada barrio, facilitar o acceso á vivenda, atraer emprego de calidade, impulsar a innovación, fortalecer os servizos públicos e consolidar A Coruña como un referente de progreso, igualdade e calidade de vida".

La regidora termina animando a la militancia asegurando que es l amejor para afrontar este reto. "Porque esta candidatura non é só miña: é a candidatura de todas as persoas que cren nunha Coruña moderna, inclusiva, orgullosa da súa identidade e preparada para liderar o seu futuro. Por iso quero contar convosco unha vez máis".

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