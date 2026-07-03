Estas son las fiestas del fin de semana en A Coruña y su área metropolitana

Festas de Monte Martelo Quintana

A Coruña y su área metropolitana se llenan este fin de semana de fiestas que van desde celebrar el santoral a exaltar productos gastronómicos. Estos son algunos de los planes que hay:

Festa dos Martelos de Monte Martelo y San Cristovo das Viñas

Las fiestas en Monte Martelo empiezan el 2 de julio a las 19.00 con el pregón de Augusto César Lendoiro, expresidente del Deportivo, y de Iago Iglesias, vecino y también exintengrante del conjunto blanquiazul.

El viernes 3 el grupo América de Vigo es encargará de la música desde las 22.00 y el día 4 empezará con la bendición de los coches en la iglesia de San Cristóbal, seguida de churrascada. De la música se encargarán la orquesta Barceló y el dúo Candela.

Galería Las imágenes del pregón de Lendoiro y Iago Iglesias en las fiestas de Monte Martelo Ver más imágenes

Fiestas de San Pedro en Bens

Las fiestas de San Pedro en Bens se celebrará el viernes 3 de julio con una gran churrascada desde las 20.30 goras, seguida de la verbena de la mano de Los Satélites.

Festas de Bens en A Coruña Más información

Mercado Templario de O Burgo

Culleredo regresa al Medievo con su tradicional Mercado Templario do Burgo, que este año durará cinco días, del 1 al 5 de julio. El escenario volverá a ser el Paseo Marítimo de O Burgo. Por allí pasearán artesanos, comerciantes y artistas que acercarán al público sus productos, en recuerdo de una época en la que la localidad fue un referente.

La apertura fue el miércoles 1 de julio a las 17.00 horas, con pasacalles musicales y la visita del fauno. A partir de entonces, diversos espectáculos tomarán el paseo marítimo hasta la noche cada jornada. El jueves abrirá de 17.00 a 23.00 horas; viernes y sábado, de 11.00 a 23.30 horas, mientras que el domingo, de 11.00 a 23.00 horas. La inauguración oficial tendrá lugar el jueves 2 a las 20.30 horas.

La programación oficial al completo puede consultarse en: https://www.mercadotemplariooburgodofaro.cloud/

Mercado Templario de O Burgo Más información

Galería Las imágenes del Mercado Templario de O Burgo Ver más imágenes

Fiestas del Rosario en Dorneda

Dorneda celebra desde el viernes 3 sus fiestas del Rosario. Empezarán a las 20.00 con degustación de langostinos amenizada por el grupo de rock 'The Ice Breakers'. A las 22.30 habrá verbena con la orquesta Costa Dorada y en el descanso, Maracaibo.

El sábado 4, a las 18.00, en la pista de la Casa do Pobo se celebrará el partido de casados, arrimados y viudos contra solteros, divorciados y separados, en categoría masculina y femenina. A las 20.00 habrá churrascada en el Campo da Festa y a las 22.30 gran verbena con el grupo Alkar y, en el descanso, Maracaibo.

El domingo 5 empezará con dianas y alboradas a las 08.30 horas y a las 12.00 se abrirá el mercado de proximidad. A las 13.00 se celebrará la misa solemne en honor a la Virgen del Rosario y a las 14.00 empezará la romería con sesión vermú amenizada por DJ Manry y con navajas.

Fiestas del Rosario en Dorneda Más información

Fiestas de Santa Isabel el Tabeaio

Tebeaio (Carral) inicia sus fiestas el jueves 2 de julio a las 22.30 horas con la proyección de la película 'Rondallas' en la pista polideportiva.

El viernes 3, a las 23.00, de la primera gran verbena se encargarán La Banda de Ayer y la Discomóvil CDC.

El sábado 4 empezará a las 13.00 con misa solemne, seguida de sesión vermú amenizada por el Grupo Ritmo. A las 18.00 habrá juegos infantiles y partido de solteros contra casados, mientras que el Grupo Ritmo y la orquesta Nueva York cerrarán la jornada con la verbena desde las 23.00 horas.

El domingo las dianas y alboradas de las 09.00 darán paso a las 13.15 a la misa solemne en honor a Santa Isabel. A las 14.30 el Dúo Veneguay se encargará de la sesión vermú, para regresar a las 21.30 en la verbena.

Por último, el 6 de julio Tabeaio despedirá sus fiestas con una gran churrascada a las 20.00 y la gran verbena a cargo de Los Satélites y el Dúo D'Vicio. En el intermedio se sorteará una estancia para dos personas en la Ribeira Sacra.

Fiestas de Santa Isabel el Tabeaio Más información

Romería da Estrela en Monteagudo

Monteagudo-Corteo (Arteixo) celebra su romería desde el viernes, 3 de julio, cuando se celebrará a las 20.00 una sardiñada y churrascada, seguida de verbena con la orquesta Caramelo.

El sábado 4 de julio, a las 12.30, saldrá laimagen desde la iglesia a la capilla y a las 13.30 habrá misa solemne cantada por el coro Intermezzo y Xiradela. A las 14.30 será el Xantar con entrantes y pulpo, y por la tarde habrá baile, paseo a caballo e hinchables gratis.

Romería da Estrela en Monteagudo Más información

San Paio y Romaría das Cereixas en Vilacoba

Vilacoba (Abegondo) tiene un fin de semana dedicado a San Paio y a las cerezas. El sábado 4 habrá mis solemne a las 13.00 horas y verbena a cargo del dúo Crazy.

El domingo 5 será el turno de la Romaría das Cereixas. Habrá misas rezadas a partir de las 09.00 y hasta las 13.00, cuando será la misa solemne acompañada del coro Santo Ángel de A Coruña. A continuación habrá sesión vermú infinita con Punto Clave, la disco móvil Impacto y DJ Nyan Boe. En la sesión vermú también habrá 300 kilos de cerezas para degustación gratuita.

San Paio y Romaría das Cereixas en Vilacoba Más información

San Pedro de Oza en Oza Cesuras

La fiesta de San Pedro empezará el sábado 4 con dianas y alboradas, además de pasacalles con el grupo de gaitas O Xico y misa solemne a las 13.00 en honor a San Pedro y con el coro parroquial. De la sesión vermú y la verbena se en cargarán Los Españoles y a las 18.00 habrá pasacalles y actuación de Xacarandaina.

El domingo 5 volverán las dianas y alboradas y el pasacalles del grupo de gaitas o Xico. La misa solemne con el coro parroquial será a las 13.00 y a continuación habrá procesión y actuación de la banda de música de Oza cesuras. De la sesión vermú se encargará la orquesta Acordes, que volverá para la verbena de la noche desde las 20.30. Por la tarde, desde las 18.00 habrá fiesta innfatil con atracciones gratis.

El lunes 6 se cierra la fiesta con la orquesta París de Noia y la discomóvil Dj Sebas21, con un gran sorteo de 250 euros.

San Pedro de Oza Más información

Festa do Polo Pedrosiano de Orro

Orro, en Culleredo, exaltará el polo pedrosiano el sábado 4 de julio. A las 17.00 se pondrán los pollos al fuego y la degustación será a las 21.00. De la verbena se encargaá Meri desde las 22.30 horas. El menú está compuesto por pollo picantón, patatas en cachelos y pimientos de padrón, bebida, pan y café, por un precio de 13 euros.

Festa do Polo Pedrosiano de Orro Más información

FestiNós

La Finca Tenreiro acogerá el FestiNós 2026, que empezará a las 13.00 con el vermú de la mano de tabernos. A las 14.00 será el Xantar Veciñal y a las 17.30 enoezará la Mostra Folclórica con el grupo folclórico de Santa Eulalia de Vizela (Portugal), las Danzas de mariñeiros e Labradores de Betanzos, Bailadores de Nós, y la Agrupación Folclórica Os Rueiriños de Nós.

A las 22.00 será el turino de la charanga tradicional os Máquinas y a las 23.00, la Folía Rueira con foliada libre.

Durante todo el día también habrá mercado de artesanía y sorteos, y desde las 20.00, "petiscos quentes".

FestiNós Más información

Fiesta de Santa Isabel en San Vicenzo de Fervenzas

San Vicenzo de Fervenzas, en Aranga, inaugura mañana las Festas de Santa Isabel. Los actos comenzarán a las 13.00 horas con una misa solemne, seguida de sesión vermú-tardeo amenizado por el dúo Óbice Capital.