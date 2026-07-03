El tren a Langosteira ve la luz al final del túnel: el acceso exterior está listo y la red interior encara las últimas obras

Túneles del acceso ferroviario de Langosteira Cedida

El proyecto del acceso por tren al Puerto Exterior de Langosteira, clave para garantizar su operatividad total, acaba de alcanzar un hito clave. El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha comunicado este viernes, a través de redes sociales, que el enlace entre las instalaciones portuarias y la red general ya "está finalizado".

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Este anuncio supone una importantísima noticia para la Autoridad Portuaria de A Coruña, que ve como esta infraestructura, que hace apenas diez años parecía imposible de ejecutar por la falta de los fondos necesarios, ahora ya es una realidad. Puente ha hecho públicas varias imágenes y un vídeo en los que se pueden observar cómo han quedado los túneles.

Este ramal, de vía única, tiene 6,7 kilómetros y discurre de forma subterránea a lo largo de 5,3, a los que se suman otros 2,1 para las galerías de evacuación de los tres túneles del trazado. Cuenta con tres túneles principales. El número 1 discurre entre Suevos y Vío, tiene una longitud de 3,7 kilómetros y es el más largo de los tres. Representa más del 55% del recorrido total del enlace ferroviario del puerto con la red general.

La excavación de estos pasos subterráneos se desarrolló mediante la técnica del Nuevo Método Austríaco, consistente en el arranque del material con técnicas de voladura y excavación con medios mecánicos y aplicando sostenimientos flexibles.

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Esta infraestructura, que empezó a ser construida a principios de 2022, se ha diseñado para una velocidad máxima de 100 kilómetros por hora, en vía única de ancho ibérico sin electrificar, aunque la plataforma (de 8,35 metros de anchura) estará preparada para su futura electrificación, ya que uno de los lados será más ancho que el izquierdo para dejar espacio a postes de la catenaria.

Vías portuarias

Ahora está pendiente otra actuación para que este ramal ferroviario quede completamente operativo. Se trata de la ejecución de la red ferroviaria interior de Langosteira, que enlaza con el ramal que ya está finalizado. El Puerto coruñés explica que se acometen los últimos trabajos con la instalación de los mecanismos de seguridad que garantizarán la circulación segura de los convoyes.

Las obras de la red ferroviaria interior de Langosteira las ejecuta la Autoridad Portuaria y se iniciaron en julio de 2024. Este proyecto, que permitirá que los trenes puedan cargar y descargar las mercancías en la dársena, consta de un trazado con un haz de cuatro vías, que se separan por pares a ambos lados de la carretera principal de acceso de vehículos al puerto. Se completa con una prolongación en la zona más cercana al dique de abrigo, con una plataforma ferroviaria de tres vías, como área de apoyo para los trabajos de composición y descomposición de los convoyes.

La infraestructura ferroviaria interior consta de 7,5 kilómetros de vía en placa con dos zonas claramente diferenciadas. La primera de ellas es la zona del acceso, donde se produce la conexión con el ramal exterior. Está prácticamente finalizada su construcción en estos momentos.

La segunda zona se corresponde a la playa de vías, que es donde se realizan las maniobras de los trenes en su ciclo de carga, descarga y transporte de mercancías del Puerto Exterior. Se compone de cuatro vías que en inicio se separan en ambas márgenes de la carretera principal de la dársena. Al final de la playa de vías se proyecta una plataforma ferroviaria de tres vías, que está en ejecución en la actualidad.

Gestación del proyecto

La conexión ferroviaria completará la operatividad del Puerto Exterior, ya que permitirá realizar los traslados de los tráficos de graneles sólidos y líquidos que aún se operan en el Puerto Interior de A Coruña, además de aumentar el área de influencia de la dársena y facilitar la implantación de nuevos operadores.

Las empresas que descargan grano en la dársena y la futura terminal de Exolum se beneficiarán de esta infraestructura, ya que podrán utilizarla para transportar mercancías por tren. También está previsto que el tráfico de bioetanol, que actualmente se realiza en el Puerto Interior, se traslade a Langosteira.

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El acceso ferroviario a Langosteira ha tardado en gestarse 16 años desde que se realizasen los primeros trámites administrativos para diseñar el proyecto de obra. Aunque el Puerto Exterior comenzó a funcionar en 2012, el enlace ferroviario sufrió años de retrasos debido a cambios en el diseño, estudios de impacto ambiental y trámites administrativos. No fue hasta el año 2021 cuando se desbloqueó la puesta en marcha de esta iniciativa. Lo hicieron el entonces ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, y el presidente de la Xunta de Galicia en aquel momento, Alberto Núñez Feijóo.

En 2022 se suscribió el convenio para el desarrollo del acceso ferroviario al Puerto Exterior por parte del Ministerio de Transportes, Adif, Puertos del Estado y la Autoridad Portuaria de A Coruña.

Este acuerdo encomendó a Adif Alta Velocidad la ejecución de las obras ferroviarias proyectadas, incluyendo la licitación, adjudicación, ejecución y dirección de aquellas, y la del resto de contratos necesarios para su consecución, bajo supervisión del Puerto coruñés.

El organismo de infraestructuras ferroviarias dio por iniciadas las obras de ejecución del acceso ferroviario el 29 de septiembre de 2022, tras la firma del acta de replanteo.