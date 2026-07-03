El atún más bonito está en la plaza de Lugo, en A Coruña

El atún de 40 kilos, en el puesto de Víctor Conde Cedida

"Es impresionante", asegura Víctor Conde, desde la plaza de Lugo, en A Coruña. Este placero abrió este viernes su puesto con una "preciosidad que saluda a todos los clientes": un atún de nada más y nada menos que cuarenta kilos.

El ejemplar se puso entero a la venta por doce euros el kilo, pero no se vendió. Este sábado estará disponible para su venta en lomos y partirá de los 26 euros el kilo, sostiene el placero de Pescados Víctor.

El atún de 40 kilos, en el puesto de Víctor Conde Cedida

El pulpo en la plaza de abastos sigue llegando en pequeñas cantidades. El precio medio de los puestos que se han hecho con algunos ejemplares es de 24 euros el kilo.