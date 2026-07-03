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A Coruña

El atún más bonito está en la plaza de Lugo, en A Coruña

Un ejemplar de cuarenta kilos irrumpe en el puesto de Pescados Víctor

Lara Fernández
Lara Fernández
03/07/2026 17:36
El atún de 40 kilos, en el puesto de Víctor Conde
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"Es impresionante", asegura Víctor Conde, desde la plaza de Lugo, en A Coruña. Este placero abrió este viernes su puesto con una "preciosidad que saluda a todos los clientes": un atún de nada más y nada menos que cuarenta kilos.  

El ejemplar se puso entero a la venta por doce euros el kilo, pero no se vendió. Este sábado estará disponible para su venta en lomos y partirá de los 26 euros el kilo, sostiene el placero de Pescados Víctor. 

El atún de 40 kilos, en el puesto de Víctor Conde
El atún de 40 kilos, en el puesto de Víctor Conde
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El pulpo en la plaza de abastos sigue llegando en pequeñas cantidades. El precio medio de los puestos que se han hecho con algunos ejemplares es de 24 euros el kilo.

Pulpo en la plaza de Lugo este jueves, 2 de julio

Pulpo en A Coruña para unos pocos: el fin de la veda se ve frustrado por el viento del nordeste

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