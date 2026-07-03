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A Coruña

Comienzan las obras del camiño do cura en Los Rosales

Los trabajos durarán cinco meses después de que se hayan demorado durante años

Abel Peña
Abel Peña
03/07/2026 12:59
Camino del Cura
La alcaldesa recorre el Camino del Cura
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Después de mucho esperar, la alcaldesa, Inés Rey, anunció el comienzo de las obras del camino del cura en Los Rosales, la ruta que une la calle de Alfonso Rodríguez Castelao con Simón Bolívar, pasando frente a la iglesia. Son casi 500.000 euros y cinco meses los que se emplearán para hacer más accesible lo que hasta ahora no es más que un camino de tierra. 

La alcaldesa reconoció que esta obra ha tardado muchos años en concretarse, pero lo achacó a que una parte del terreno no era de propiedad municipal, así que ha sido necesario realizar expropiaciones tanto la gasolinera como colegio Calazanz y el Arzobispado. Financiado por la Diputación, la obra consistirá en asfaltar la primera parte, y el segundo tramo se reformará con dos rampas, además de escaleras para aquellos que no sufren problemas de movilidad.

 Ya en Simón Bolívar, se va actuar en el margen izquierdo con una acera totalmente accesible, eliminando una cuneta y la bionda para crear un itinerario seguro y accesible hasta el centro escolar. "Estos trabajos se unen a otros: hace un año inauguramos la pista multideporte, acabamos de termina la impermeabilización del centro cívico y seguimos trabajando con importantes inversiones como la cesión de terrenos municipales para construir vivienda pública", enumeró.

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