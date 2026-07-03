Cáritas inaugura en A Coruña su nueva tienda Arroupa

Tienda Arroupa de Cáritas en la calle Barcelona de A Coruña Cedida

Cáritas Diocesana de Santiago ha inaugurado en A Coruña su nueva tienda Arroupa Moda re-, situada en la calle Barcelona 17, un espacio renovado que refuerza el desarrollo de este proyecto de economía social en la ciudad y amplía su capacidad para generar oportunidades de empleo y facilitar el acceso digno a bienes básicos.

Al acto ha acudido la directora diocesana, Pilar Farjas; el delegado episcopal, Santiago Fernández; la directora de Cáritas Interparroquial de A Coruña, Dolores Rivas Lombardero; la gerente de Arroupa Moda Re, Isabel Fraga; representantes de la Xunta de Galicia, del Concello de A Coruña y del tejido asociativo junto a voluntarios y socios de Cáritas en la ciudad.

El nuevo local, más amplio y funcional, ha sido diseñado para mejorar la atención a las personas, facilitar la exposición de las prendas y ofrecer una experiencia de compra más cómoda y accesible. La tienda, que se une a las de Santiago, Carballo, Pontevedra y Vilagarcía, acerca a la ciudadanía una propuesta de moda reutilizada con precios muy competitivos, demostrando que es posible consumir de forma responsable sin renunciar a la calidad ni al estilo.

La nueva tienda se integra plenamente en el modelo de economía social que impulsa Cáritas Diocesana de Santiago a través de Arroupa Moda Re-. En este espacio conviven la actividad comercial con la entrega social de ropa en condiciones normalizadas, de modo que las personas en situación de vulnerabilidad pueden elegir las prendas que necesitan mediante un sistema de vales, en igualdad de condiciones que cualquier cliente.

Este modelo permite avanzar hacia una atención más respetuosa y centrada en la persona, superando fórmulas asistenciales tradicionales y reforzando la autonomía y la dignidad.

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La nueva tienda de A Coruña forma parte de Arroupa Moda Re-, empresa de inserción de economía social promovida por Cáritas Diocesana de Santiago. Su actividad se enmarca en un sistema integral que abarca la recogida, clasificación, reutilización y venta de ropa, generando empleo y reduciendo el impacto ambiental.

El nuevo local amplía la superficie de venta y exposición hasta 212 m², incrementa la capacidad de almacenamiento y permite optimizar procesos como la recogida en tienda, favoreciendo una mayor rotación de prendas. Asimismo, mejora la presentación de los productos y duplica la oferta disponible para el público. Estas mejoras permitirán un crecimiento estimado del 60% en ventas y del 40% en la entrega social de prendas, reforzando el impacto del proyecto y su capacidad de atención desde la economía social, señalan desde Cáritas.

En 2025, el proyecto ha contado con una red de 357 contenedores de recogida de ropa distribuidos por toda la diócesis en las provincias de Pontevedra y A Coruña, lo que ha permitido gestionar 1.972 toneladas de residuo textil. Este volumen se transforma en recurso a través de un modelo de economía social que prioriza la reutilización y la generación de valor social.

Empleo de inserción y oportunidades reales

Arroupa Moda Re- sitúa el empleo en el centro de su actividad como empresa de economía social. Durante el último año, 40 personas han participado en itinerarios de inserción sociolaboral, en los que reciben formación, acompañamiento y experiencia laboral en un entorno real.

El 83 por ciento de las personas que finalizan estos procesos logran acceder al mercado laboral ordinario, lo que pone de manifiesto la eficacia de este modelo como instrumento de inclusión social y laboral.

El modelo de economía social de Arroupa Moda Re- permite dar una segunda vida a las prendas y reducir el volumen de residuos textiles. En 2025, se entregaron 23.697 prendas a personas en situación de vulnerabilidad, reforzando la dimensión social del proyecto.

Al mismo tiempo, la reutilización textil impulsada por Arroupa Moda Re- contribuye a la sostenibilidad ambiental, evitando la emisión de 67.000 toneladas de CO₂ y ahorrando 9.300 millones de litros de agua, en línea con los objetivos de una economía más responsable y circular.

Durante la inauguración, la directora de Cáritas Diocesana de Santiago, Pilar Farjas, subrayó que “este nuevo espacio refleja la consolidación de un proyecto de economía social que transforma un residuo en oportunidad, creando empleo y ofreciendo respuestas concretas a las necesidades sociales”.

Desde enero de 2025, los ayuntamientos tienen la obligación legal de gestionar el residuo textil, sin embargo, a de hoy siguen sin asumir el coste de este proceso, que está realizado mayoritariamente por entidades sociales.

Esto significa la pérdida de oportunidades de reutilizar, de generar empleo y de hacer una gestión adecuada de un residuo que tiene un enorme valor social y ambiental.

Por otro lado, es imprescindible avanzar en la puesta en marcha del scrap del residuo textil, este sistema que obliga a los productores a hacerse responsables también de su recogida y tratamiento, explican: "Sin estos sistemas funcionando de manera adecuada, las entidades que trabajan en este ámbito carecen de un marco económico claro y estable"

Desde Cáritas se señala que es preciso organizar mejor el sistema, garantizar una gestión adecuada y reconocer el papel de las empresas de economía social que cuentan con años trabajando con rigor y compromiso.