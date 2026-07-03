A Coruña estrena una piscina marina y escuela de deportes náuticos en O Parrote

Piscina abierta al público en la plataforma de O Parrote Quintana

A Coruña cuenta con una nueva piscina marina. Está situada en la plataforma de baño de O Parrote y hasta ahora había permanecido cerrada al público debido a la presencia masiva de algas. Operarios de la Cofradía de Pescadores se encargaron de limpiarla durante la mañana de este viernes para que quedase disponible para los bañistas poco antes de las 13.00 horas.

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Representantes de la Xunta, Autoridad Portuaria y Ayuntamiento acudieron a inspeccionar este recinto e inauguraron oficialmente el edificio de servicios múltiples recién acabado y que gestiona la escuela Nacosta Watersports de Santa Cristina. En este acto, se hizo pública la apertura de esta piscina, que tiene cerca de un metro de profundidad, y que ya contó con sus primeros usuarios.

Según fuentes del Puerto coruñés, a partir de ahora la Cofradía se encargará de la retirada de algas y de mantener en buen estado este espacio ubicado en el centro de la ciudad, mediante unos trabajos que se realizarán "de forma periódica". Además, para mejorar la información de la que disponen los bañistas, está prevista la instalación de un panel informativo en este recinto que albergará datos meteorológicos y la temperatura del agua.

Equipamiento

Este viernes quedó inaugurado el nuevo centro de servicios de O Parrote, que está equipado para complementar las actividades que pueden desarrollarse en la plataforma, contando con un espacio para el almacenamiento de embarcaciones, vestuarios o duchas al aire libre.

Su nombre es La Potera y ofrecerá clases y alquiler de kayak y paddle surf, además de rutas y celebraciones, como cumpleaños o fiestas de todo tipo. De forma puntual se impartirán clases de aqua yoga, con la instructora Bea Monteagudo, y aqua barre, con Marta Bellón, que funcionarán bajo convocatoria previa. Habrá un espacio de ‘take away’ con bebidas y comida en envases reciclados. Para celebrar la puesta en marcha de este recinto, sus gestores realizaron una fiesta con música y dj en directo-