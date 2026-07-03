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A Coruña

Hace 25 años | Los coruñeses se gastarán unos 12.000 millones de pesetas en las rebajas

En 1976, hace 50 años, una carta del primer oficial del ‘Urquiola’ revelaba que el barco había impactado con algo que no salía en las cartas de navegación

Noela Rey Méndez
Noela Rey Méndez
03/07/2026 04:38
Rebajas en A Coruña en julio de 2001
Rebajas en A Coruña en julio de 2001
Archivo El Ideal Gallego
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Hace 25 años, en 2001, el inicio de las rebajas dejaba previsiones de gasto en A Coruña de hasta 12.000 millones de pesetas. Mientras, en 1976, hace 50 años, una carta del primer oficial del ‘Urquiola’ revelaba que el barco había impactado con algo que no salía en las cartas de navegación. En 1951, hace 75 años, el alcalde visitaba la futura sede de la emisora de Radio Nacional de España, y hace 100 años, en 1926, un hombre provocaba un fuerte altercado.

Los coruñeses se gastarán unos 12.000 millones en las rebajas

Los coruñeses se gastarán en las rebajas de verano unos 12.000 millones de pesetas. Pese a que la mayoría de los establecimientos comenzaron el periodo de saldos, los comerciantes se quejan de una menor afluencia de compradores que en otros años. El próximo domingo abrirán las grandes superficies y numerosas tiendas. 

Además, el Ayuntamiento prevé que convertir el mercado de Lugo en la plaza de abastos más moderna de España costará cerca de 4.000 millones y sus obras durarán cerca de 24 meses. 

En la crónica de sucesos, una vecina de Betanzos, Carmen Sabín Barral, de 86 años, falleció tras ser atropellada por un vehículo en las cercanías del cruce de la N-651 con la comarcal de Velouzás.

Portada de El Ideal Gallego del 3 de julio de 2001
Portada de El Ideal Gallego del 3 de julio de 2001
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El ‘Urquiola’ pudo chocar con algo que no aparecía en las cartas de navegación

El primer oficial del ‘Urquiola’, don Eugenio Tesouro Fernández, nos envía una carta, en la que se abordan diversos extremos de la tragedia recientemente protagonizada por el citado petrolero, que posiblemente ayuden a esclarecer las causas del accidente. A nuestro juicio, la carta del primer oficial del buque confirma las hipótesis mantenidas en El Ideal Gallego sobre las posibles “agujas” en el canal de entrada al puerto coruñés, no señaladas en las cartas marinas habituales de navegación. 

Prosigue el experimento municipal de las calles peatonales en el centro de la ciudad, por lo que los automovilistas habrán de tenerlo en cuenta y programar desplazamientos de acuerdo con ello. Las calles son las de Alameda, Huertas, Durán Loriga, Rúa Nueva, Barrera y Franja.

Portada de El Ideal Gallego del 3 de julio de 1976
Portada de El Ideal Gallego del 3 de julio de 1976

Un edificio para Radio Nacional en el parque de Santa Margarita

Estuvieron en el parque de Santa Margarita el alcalde señor Molina con el arquitecto de Radio Nacional y los técnicos del municipio para fijar los límites de los terrenos precisos a fin de construir el nuevo edificio para la emisora de Radio Nacional de España en La Coruña. Parece que el edificio será un palacete de estilo gallego y armonizará con aquel lugar. La antena será elevada hasta 90 metros y la emisora coruñesa será una de las primeras de España. Solo falta firmar la escritura de cesión. 

El domingo por la tarde entraron los ladrones en el piso que en la casa número 10 de la Plaza de Orense habita don Aurelio Fernández García, y robaron unos prismáticos valorados en 4.000 pesetas, otros valorados en 500, dos relojes, uno de ellos valorado en mil pesetas.

Portada de El Ideal Gallego del 3 de julio de 1951
Portada de El Ideal Gallego del 3 de julio de 1951

Escándalo entre dos hombres y una mujer en estado de exaltación

En las últimas horas hubo un fuerte escándalo entre dos hombres y una mujer. Uno de aquellos intentó agredir al otro con una navaja y al intervenir los agentes de policía don Ramón García Ortiz y don José García Vallejo, el agresor se volvió contra estos y después de darles varios tajos, que procuraron esquivar, se dio a la fuga. Ambos agentes resultaron con heridas leves de arma blanca en las manos, siendo asistidos en la Casa de Socorro. El agresor fue detenido, pero dado el estado de exaltación en que se hallaba, no se le pudo tomar la filiación. 

En el mes de junio entraron en el puerto de La Coruña 115 barcos; de estos 73 eran de vapor y 42 de vela; 94 españoles, siete alemanes, cinco ingleses, cinco franceses, dos holandeses, uno noruego y un danzigués.

Portada de El Ideal Gallego del 3 de julio de 1926
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