Pulpo en A Coruña para unos pocos: el fin de la veda se ve frustrado por el viento del nordeste

Pulpo en la plaza de Lugo este jueves, 2 de julio Germán Barreiros

El ‘rey’ gastronómico del verano ya está de vuelta en los puestos de los mercados municipales. El pulpo, pese al mal tiempo en el mar, se dejó ver este jueves con timidez en las plazas de abastos, y muchos clientes aprovecharon para darse un festín gracias a los pocos puestos que consiguieron alguna captura. Fue el 1 de mayo cuando dio inicio la veda de pulpo gallego, hasta que este 1 de julio se levantó la prohibición. Pero el viento del nordeste hizo que las capturas no fuesen las deseadas.

La lonja de A Coruña acogió esta mañana la descarga de cien kilos de pulpo, con un precio de 11,5 euros a 18,4 más impuestos. “Muy poco por el mal tiempo”, sostienen en el muelle. En la plaza de Lugo, solo unos pocos vendieron este cefalópodo. Mónica Mella fue una de ellas, y también Marcos Rabina, de Pescados Rabina.

“Hubo muy poquito. En Ribeira, que es donde nos surtimos casi en la totalidad, hubo cantidad. Allí la lonja es la que más pulpo mueve de toda Galicia, por lo que hubo bastante, además de muy buena calidad. Esta semana está complicando mucho el viento a los marineros, sobre todo a las embarcaciones pequeñas. En los próximos días tiene que haber bastante más cantidad de pulpo y del resto de pescados”, señala el placero de la plaza de Lugo.

Víctor Conde, de Pescados Víctor, no logró hacerse con ejemplares del cefalópodo, y comenta, además, que esta semana “está habiendo poco pescado en general” debido al viento.

Prohibición

Desde el año 1992 en la pesquería del pulpo en Galicia se utilizó, en la mayoría de los años, la veda en los meses de mayo y junio, como una medida técnica para proteger la reproducción de la especie y contribuir a que la explotación fuera más sostenible. Por lo tanto, a fin de ajustar la gestión pesquera al ciclo de vida de la especie, se considera razonable que cada campaña de pesca comience después de la veda y finalice en el inicio del período de veda siguiente, tal y como recoge el reglamento de la Xunta sobre este asunto.

Aunque los estudios científicos indican que la abundancia de esta especie depende en gran medida de las condiciones ambientales que actúan sobre el reclutamiento, el resultado económico de las campañas pesqueras puede ser mejorado si se diseñan planes de explotación con medidas técnicas adecuadas que ordenen la actividad de la flota.