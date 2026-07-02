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A Coruña

Monte Martelo pide, al iniciar sus fiestas, dar el nombre de Lendoiro a una calle de O Birloque 

 

Elena Baleato
02/07/2026 21:53
Augusto César Lendoiro (primero a la izquierda) y el exfutbolista Iago Iglesias (segundo a la derecha) fueron los encargados de dar el pregón en la Fiesta de Monte Martelo
Augusto César Lendoiro (primero a la izquierda) y el exfutbolista Iago Iglesias (segundo a la derecha) fueron los encargados de dar el pregón en la Fiesta de Monte Martelo
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Las fiestas de verano de Monte Martelo comenzaron con buen pie, la tarde de este jueves, con el pregón que dio el expresidente del Dépor Augusto César Lendoiro, acompañado con el exfutbolista Iago Iglesias, vecino del barrio, quien comenzó recordando "la alegría y la responsabilidad que supone hablar ante el público del barrio en el que se crio".  

Iago Iglesias, el llamado 'Mago del Birloque', dio un pregón cargado de recuerdos de su infancia "si volviese a tener la edad que hoy tienen mis hijos, abriría la ventana de casa  y este barrio ya estaría despierto" y agradecimiento a su barrio, donde "con cualquier balón jugaban la final del Mundial".  

Video fiestas Monte Martelo

"Mi camino hacia el Deportivo empezó aquí", dijo Iglesias arropado por los aplausos y un ole de su barrio. "Sentí que conmigo salían al campo todo un Birloque que me había enseñado a no rendirme jamás", añadió contando su paso sobre el equipo coruñés. "Ojalá los niños de hoy tengan la suerte de crecer en un barrio como el que crecí yo", dijo el exfutbolista. "Mi patria es el Birloque", concluyó. 

Acto seguido, Augusto César Lendoiro, inició su pregón recordando la "infinidad de veces" en las que él iba a aparcar su coche para asistir a los partidos de fútbol. "Por eso yo me siento un poco del Birloque", dijo al recibir sus primeros aplausos. 

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Las imágenes del pregón de Lendoiro y Iago Iglesias en las fiestas de Monte Martelo

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Lendoiro continuó su pregón contando anécdotas sobre el paso de Iago Iglesias por el club de fútbol coruñés y recordando su contribución al deporte en el barrio, por lo que cerró sus palabras preguntando a los vecinos: "¿No creéis que este humilde pregonero se ha hecho acreedor a ser considerado vecino adoptivo del Birloque? ¡Pues hágase, coño, hágase!

Tras finalizar el pregón, antes de dar paso a la orquesta Saudade, elegida para amenizar la noche, Amar Basic, presidente de la Asociación de Vecinos de Monte Martelo, junto con una de las organizadoras de las fiestas entregaron a los pregoneros la escultura de un martillo, "símbolo de lo que cuesta conseguir las cosas" y anunció que pedirán al Concello que una de las calles del Birloque lleve el nombre de Augusto César Lendoiro en reconocimiento a su labor deportiva en el barrio. 

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