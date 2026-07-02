Las gaviotas toman las playas de A Coruña

No es la película de Hitchcock, pero podría haberle servido de inspiración. Las playas de A Coruña están siendo tomadas cada mañana por multitud de gaviotas que se han convertido en una atracción turística para unos y en una molestia para otros.

Los bañistas más madrugadores, así como los paseantes que se acercan estos días por Riazor y el Orzán, sobre todo por esta segunda, se encuentran con la imagen de la arena repleta, pero de gaviotas. Los animales están pasando las mañanas en gran número y en grupos, de manera que se genera una curiosa imagen en la que los arenales son ocupados, en un lado por personas tomando el sol y, en el otro, gaviotas descansando.

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Los expertos apuntan a que esta imagen es "lo habitual en cualquier playa". "Si no lo vemos a diario es porque la del Orzán, como otras playas suelen tener gente caminando, corriendo, haciendo deporte, perros...y se espantan", comentan, para explicar que los arenales son el hábitat habitual de reposo de las gaviotas.

La razón de que estos días se haya visto más animales sobre la arena se debe a que a la hora que están, las primeras de la mañana, aún no hay mucha gente en toallas y tumbonas y como el mar está "algo picado, se ven más". "Pero si en las playas no hubiese gente normalmente esa imagen sería la normal", expresan.

Lo cierto es que el gran número en el que se están viendo estos grupos está dejando imágenes curiosas, como verlas hasta formando verdaderas filas y dibujos sobre la arena. Esto ha llevado a muchos turistas a querer inmortalizarlas en sus carretes de recuerdo de las vacaciones en A Coruña, mientras otros bañistas apuestan por dejarles su espacio y quedarse en lugares lejos de los pájaros.