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A Coruña

La concejala de Movilidad se despide del pleno de A Coruña

Noemí Díaz volverá a su puesto como profesora del Eusebio da Guarda tras dimitir

Abel Peña
Abel Peña
02/07/2026 11:21
Noemí Díaz, durante el pleno de julio en María Pita
Noemí Díaz, durante el pleno de julio en María Pita
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El pleno de hoy tomó conocimiento de la dimisión de la, hasta ahora, concejala de Movilidad e Infraestructuras (antes de Medio Ambiente), Noemí Díaz, que tomó la palabra en el hemiciclo: "A miña renuncia foi unha decisión moi meditada. Non responde a ningún problema de saúde de mín o da miña familia. É unha convicción tomado con serenidade de que é o momento de comenzar unha nova etapa". Díaz volverá a su puesto como profesora del Eusebio da Guarda.

Para Díaz, su etapa en la política "foi unha experiencia de enorme aprendizaxe e responsabilidade. Levo de estes anos unha bagaxe extraordinaria. Aprendín moito sobre A Coruña, sobre a administración pública e sobre as persoas que o fan posible". También agradeció al personal municipal en especial a algunos funcionarios con los que construyó una relación personal, y a la Corporación municipal.  

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En cuanto a la portavoz nacionalista, Avia Veira: "Nos temos unha lectura política de todo isto. É unha perda que teña que marchar unha persoa do Goberno local. Se pode dialogar contigo e é unha pérdida para a cidade". Veira lamentó que "pola maneira na que se está gobernando na cidade, teñamos que perder a esta persona". Pero, apelando a la elegancia, se negó a profundizar en este punto.  

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En su turno de palabra, Miguel Lorenzo, consideró que en lo que se refiere a diálogo, Díaz dio una lección a todos. Agradeció su trabajo y le deseó la felicidad, "que es lo que se merece una persona como usted". 

El siguiente en hablar fue el portavoz municipal, José Manuel Lage, que aseguró que "estamos inmensamente agradecidos pola túa entrega e gracias por todo o tempo dedicado a este traballo". reconoció su dedicación. "Moitas gracias, Noe", declaró. En cuanto a la alcaldesa, Inés rey dijo "quiero despedirme con un ata logo, co agradecemento de que aceptaras aquel ofrecemento que nunha tarde primaveral te fixen". La vida, como señaló, no se circunscribe "a estas catro paredes. As portas quedan abertas para ti". 

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