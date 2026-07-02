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A Coruña

La Cámara de A Coruña registra una subida de un 15% en los certificados para exportación en el primer semestre de 2026

​Los principales destinos son Kuwait, India, Qatar, Uzbekistán y Ucrania

Iván Aguiar
Iván Aguiar
02/07/2026 13:06
El presidente de la Cámara de Comercio de A Coruña, Antonio Couceiro, y el director, Manuel Galdo
El presidente de la Cámara de Comercio de A Coruña, Antonio Couceiro, y el director, Manuel Galdo
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La Cámara de Comercio de A Coruña asegura que ha reforzado su papel como apoyo a la internacionalización de las empresas gallegas tras cerrar el primer semestre de 2026 con un crecimiento del 15% en la tramitación de certificados de origen y otros documentos para la exportación respecto al mismo periodo del año anterior.

Entre enero y junio de 2026, la Cámara informa de que legalizó más de 24.300 documentos para exportaciones a más de 70 países, frente a los más de 21.500 tramitados en el primer semestre de 2025, consolidando así la tendencia al alza del comercio exterior en la demarcación.

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Del volumen total registrado en 2026, 15.135 corresponden a certificados de origen, un documento esencial que acredita el país de fabricación de las mercancías y que resulta imprescindible para cumplir con los requisitos aduaneros y comerciales en los mercados internacionales. El resto de los trámites corresponde a documentos comerciales, certificados ICCAT, cuadernos ATA o certificados de libre venta, entre otros.

La Cámara destaca que este incremento adquiere especial relevancia al tratarse de operaciones dirigidas a mercados fuera de la Unión Europea, donde la documentación acreditativa del origen es “un requisito fundamental para la exportación”. “Estos datos reflejan el creciente interés y la capacidad de las empresas gallegas para diversificar destinos”, resalta.

Los principales destinos de estas exportaciones son Kuwait, India, Qatar, Uzbekistán y Ucrania, mercados que están ganando peso por su dinamismo, contribuyendo así a una mayor diversificación geográfica y a reducir la dependencia de mercados tradicionales, según los datos de la Cámara.

Por sectores, destacan las exportaciones de prendas de confección, perfumería y alimentación y bebidas, áreas en las que las empresas gallegas cuentan con gran capacidad competitiva y una creciente demanda en estos países.

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