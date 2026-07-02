El director general de ITG, Carlos Calvo, posa en las oficinas del centro tecnológico en los Cantones Germán Barreiros

ITG, entidad con sede en A Coruña, participa en Guardianes (Red de Excelencia en Tecnologías de Inteligencia Artificial para la Seguridad y la Defensa), una iniciativa estratégica de investigación financiada por el Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI), dependiente del Ministerio de Ciencia, en el marco de las Ayudas Cervera a Centros Tecnológicos.

ITG y Naturgy presentan en A Coruña el proyecto para transformar residuos en gases renovables Más información

ITG explica que, de este modo, refuerza su “posicionamiento como referente en el desarrollo y aplicación de tecnologías de inteligencia artificial (IA)”, afianzando su presencia “en iniciativas estratégicas de ámbito estatal en un ámbito de creciente relevancia”.

El proyecto abordará cuatro grandes ámbitos tecnológicos: la gestión y generación de datos de alta calidad para entornos operacionales; el desarrollo de nuevos paradigmas de computación; la investigación en algoritmia avanzada y simulación de escenarios; y el gobierno ético y responsable de la IA.

Los desarrollos se validarán en dos escenarios representativos: una operación táctica de rescate en un entorno de contienda multidominio y un sistema inteligente de vigilancia y control de infraestructuras críticas de frontera, según señala ITG.

Con un presupuesto global de 5,99 millones de euros y una duración de tres años (2026-2028), Guardines aspira a incorporar 33 nuevos doctores, incrementar un 62% las colaboraciones con centros y universidades internacionales y aumentar un 31% el número de empresas españolas participantes en consorcios internacionales de defensa.