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A Coruña

ITG refuerza su posicionamiento  como referente en IA con su participación en Guardianes

Participa en el proyecto Guardines (Red de Excelencia en Tecnologías de Inteligencia Artificial para la Seguridad y la Defensa)

Iván Aguiar
Iván Aguiar
02/07/2026 13:00
El director general de ITG, Carlos Calvo, posa en las oficinas del centro tecnológico en los Cantones
El director general de ITG, Carlos Calvo, posa en las oficinas del centro tecnológico en los Cantones
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ITG, entidad con sede en A Coruña, participa en Guardianes (Red de Excelencia en Tecnologías de Inteligencia Artificial para la Seguridad y la Defensa), una iniciativa estratégica de investigación financiada por el Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI), dependiente del Ministerio de Ciencia, en el marco de las Ayudas Cervera a Centros Tecnológicos.

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ITG explica que, de este modo, refuerza su “posicionamiento como referente en el desarrollo y aplicación de tecnologías de inteligencia artificial (IA)”, afianzando su presencia “en iniciativas estratégicas de ámbito estatal en un ámbito de creciente relevancia”.

El proyecto abordará cuatro grandes ámbitos tecnológicos: la gestión y generación de datos de alta calidad para entornos operacionales; el desarrollo de nuevos paradigmas de computación; la investigación en algoritmia avanzada y simulación de escenarios; y el gobierno ético y responsable de la IA.

Los desarrollos se validarán en dos escenarios representativos: una operación táctica de rescate en un entorno de contienda multidominio y un sistema inteligente de vigilancia y control de infraestructuras críticas de frontera, según señala ITG.

Con un presupuesto global de 5,99 millones de euros y una duración de tres años (2026-2028), Guardines aspira a incorporar 33 nuevos doctores, incrementar un 62% las colaboraciones con centros y universidades internacionales y aumentar un 31% el número de empresas españolas participantes en consorcios internacionales de defensa.

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