Hito tecnológico: Abanca completa con Visa una compra en un comercio con un agente de IA

Sede operativa de Abanca Javier Alborés

Abanca ha logrado un importante hito tecnológico: ha completado con éxito, en colaboración con Visa, una transacción iniciada por un agente de inteligencia artificial en nombre del titular de una tarjeta, como parte de una actividad real de comercio agéntico que se está desarrollando en Europa.

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Esta operación se ha realizado utilizando datos reales de tarjeta y los sistemas existentes del comercio, lo que demuestra como los agentes de IA pueden iniciar compras "de forma segura en nombre de los clientes dentro de la infraestructura de pagos actual", según explica el banco con sede operativa en A Coruña.

Este hito se basa en el anuncio realizado por Visa en el Visa Payments Forum de París, donde se esbozó la hoja de ruta para el desarrollo y adopción generalizada de agentes de IA, implementando los primeros proyectos piloto en comercios participantes en sectores como el retail o los viajes.

Abanca asegura que lidera "la adopción de estas tecnologías disruptivas" en el "sistema financiero español", explorando de forma proactiva como ofrecer estas "nuevas experiencias hipersonalizadas" a sus clientes de una manera seguro, eficiente y la gran escala.