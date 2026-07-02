Hace 100 años | Un escuadrón de aviones aterriza en la playa de Santa Cristina

Escuadrón de aviones en A Coruña hace 100 años Archivo El Ideal Gallego

Hace 25 años se ponía en marcha por primera vez una ruta del autobús urbano en A Coruña que unía los hospitales de la ciudad. También en el campo sanitario, pero hace 50 años, se empezaba a dar de alta a los enfermos del Sanatorio de Oza con la perspectiva puesta en su cierre definitivo. Mientras, en 1926, hace 100 años, la ciudad y su área hervían de expectación con la llegada de varios aviones militares, que aterrizaron en la playa de Santa Cristina.

Hace 25 años | A Coruña ya tiene su primera ruta de autobús que une los hospitales

Cuando la Compañía de Tranvías decidió cambiar el mapa de seis de sus líneas urbanas de autobuses, sabía lo que estaba haciendo. La iniciativa de modificar el recorrido del bus número 17, con el objeto de unir los hospitales de la ciudad, ha tenido una gran acogida entre los coruñeses en su primer día. A pesar de ser domingo, fecha, que según lo propios conductores, es cuando menos gente se desplaza en bus a los hospitales, el número de ciudadanos que utilizaron la línea 17 fue nada menos que un cincuenta por ciento superior a la de otra jornada dominical. A las 08.15 de la mañana se produjo el debut de la primera línea que conecta los hospitales. El número 17 salió del mercado de Hércules y, para sorpresa del conductor, la práctica totalidad de los usuarios conocían ya a la perfección el recorrido. Esa primera frecuencia fue utilizada sobre todo por los propios trabajadores del Juan Canalejo y del Abente y Lago. Muchos usuarios se preguntan, sin embargo, por qué un autobús que para en el Abente y lago, en el San Rafael, en el Canalejo y, a su regreso, en Oza, se “salta” el Materno Infantil.

Portada de El Ideal Gallego del 2 de julio de 2001 Archivo El Ideal Gallego

Hace 50 años | Empiezan a dar de alta a los enfermos del Sanatorio Marítimo de Oza

El cierre del Sanatorio Marítimo de Oza parece confirmarse, con carácter definitivo, sin que, hasta el momento, se conozca con exactitud cuál va a ser el destino exacto del edificio y los terrenos donde está ubicado. Se ha comenzado ya a dar de alta a algunos enfermos y parece que la fecha tope para su desalojo total será el 15 de julio. Actualmente, existían en el Sanatorio de Oza unos cien enfermos, la mayoría de ellos sin posibilidades de recuperación y muchos ancianos que prácticamente esperaban allí el momento de morir.

Por otra parte, el alcalde Liaño Flores inauguró el mercado municipal de Ramón Cabanillas. Setenta y seis puestos tiene este nuevo mercado municipal en la calle Ramón Cabanillas que se inauguró y que pretende servir al barrio de Los Mallos. Como pudo comprobar el alcalde y el ponente de Mercados, Palau Lema, en el acto de inauguración, se demuestra insuficiente para una zona tan populosa como esa. Una vendedora, en nombre de sus compañeras, dio las gracias al alcalde por el esfuerzo que el Ayuntamiento había realizado al construir este mercado.

Portada de El Ideal Gallego del 2 de julio de 1976 Archivo El Ideal Gallego

Hace 100 años | Una escuadrilla de aviones aterriza en la playa de Santa Cristina

Dudas se llegaron a abrigar relativas a la venida de la escuadrilla de aviones que tenía anunciada su llegada para las tres de la tarde. Se recibió primero un telegrama participando que suspendían el viaje; más tarde se rectificó la noticia dándose como seguro que llegarían entre cuatro y cinco de la tarde. Desde las dos y media empezó el público a tomar por asalto los tranvías de las Jubias y de la línea de Sada. A las tres y media en punto oyóse el característico zumbido de los motores aéreos y el primer aparato surgió de entre las nubes. La Coruña entera echóse a la calle para ver el enorme pájaro que avanzaba majestuosos sobre la población; instantes después aparecían otros dos, que también dieron la vuelta a la ciudad, volando tan bajo uno de ellos que casi rozaba los tejados. Los aparatos se dirigieron después a la playa de Santa Cristina, en el Pasaje, donde tomaron tierra felizmente. Mientras tanto en La Coruña la gente se amontonaba en los tranvías, ocupaba todos los autos de alquiler y se trasladaba a la playa, con objeto de contemplar los aparatos. En la carretera de Santa Cruz se reunieron más de cien automóviles.

Escuadrón de aviones en A Coruña hace 100 años Archivo El Ideal Gallego

Portada de El Ideal Gallego del 2 de julio de 1926 Archivo El Ideal Gallego