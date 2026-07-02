García Maceiras (Inditex): "Uno de los activos más importantes que tenemos las empresas que proteger es la reputación"

El CEO de Inditex, Óscar García Maceiras EFE

El consejero delegado de Inditex, Óscar García Maceiras, considera que uno de los activos más importantes que deben proteger las empresas es la reputación, especialmente en un mundo ahora "tan global y tan expuesto cada día a la opinión de cualquiera".

Así lo ha trasladado el consejero delegado de Inditex durante su intervención en la inauguración del Foro ICEX 2026, en la que también han participado el vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, y la presidenta de Banco Santander, Ana Botín.

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Según García Maceiras, la confianza en las empresas se construye con un desempeño y un performance a lo largo del tiempo. "Esto no se construye en cuestión de semanas, ni en cuestión de meses, ni en cuestión de años. Esto requiere una trayectoria sólida, coherente a lo largo del tiempo, de calidad, de servicio, de reputación, que creo que es un elemento absolutamente clave en un mundo tan global y donde todos estamos tan expuestos cada día a la opinión de cualquiera", ha señalado.

En el caso de Inditex y frente a lo que es, por ejemplo, un banco, que tiene barreras de entrada y de salida, el sector no está regulado, pero para ser capaces de que los clientes entren cada día en nuestras tiendas, y entren en las plataformas, se debe tener un desempeño en calidad de producto y en experiencia.

"Lo que vemos es que, al menos en nuestro sector, los clientes son cada vez más experienciales, más exigentes, buscan algo más que simplemente encontrar un producto concreto, buscan también una experiencia y una reputación", ha explicado el consejero delegado.

La suma de todo ello, de una trayectoria a lo largo del tiempo y de una confiabilidad, supone un componente de confianza en la calidad del producto, en el origen y, en caso de la compra 'online', de que se recibirá un producto en la fecha comprometida.

"Formamos parte de la vida de la gente, a veces recibimos correos, mensajes, recibo clientes en todo el mundo diciéndonos que les hemos acompañado en un momento tan importante como en su boda y que era muy importante el recibir esa prenda que quería que les acompañase y cómo habíamos prestado ese servicio", ha contado.