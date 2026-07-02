Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Enol abrirá el concierto de La Oreja de Van Gogh en A Coruña

La banda donostiarra estará en el Coliseum en septiembre

Redacción
02/07/2026 12:21
La cantante Amaia Montero durante el concierto que la banda La Oreja de Van Gogh ofrece este sábado en Barakaldo. EFE/ Miguel Toña
La cantante Amaia Montero durante el concierto que la banda La Oreja de Van Gogh ofreció en Barakaldo. EFE/ Miguel Toña
EFE
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

La Oreja de Van Gogh sigue sumando hitos en su histórica gira 'Tantas cosas que contar'. Tras colgar el cartel de sold out en múltiples ciudades y congregar a miles de personas en los conciertos ofrecidos hasta la fecha, la banda donostiarra ha desvelado este jueves los nombres de los artistas invitados que se encargarán de abrir sus conciertos durante el próximo mes de septiembre en Valencia, A Coruña y Madrid.

Fieles a su filosofía de convertir cada concierto en una experiencia única y apoyar las propuestas más interesantes de la escena actual, la actuación del grupo estará precedida por dos nombres imprescindibles del pop y la música urbana contemporánea: Enol y Veintiuno.

La Oreja de Van Gogh

La Oreja de Van Gogh agota las entradas en menos de dos horas y anuncia segunda fecha en A Coruña

Más información

El artista asturiano Enol será el encargado de caldear el ambiente en las citas de Valencia (4 y 5 de septiembre) y A Coruña (11 y 12 de septiembre). Con un estilo propio que cabalga con naturalidad entre el pop y las tendencias urbanas, Enol se ha consolidado como una de las voces más frescas y con mayor proyección del país. Sus letras directas y cotidianas conectarán a la perfección con el público gallego y levantino justo antes de dar paso a los grandes himnos de La Oreja de Van Gogh.

Por su parte, los toledanos Veintiuno vuelven a unirse a la gira para abrir las esperadas fechas de Madrid (22 y 23 de septiembre). La banda formada por Diego Arroyo, Yago Banet, Pepe Narváez y Rafa Pachón, promete su particular despliegue de energía arrolladora con su aclamado repertorio, que incluye éxitos de su último trabajo, La Balada de Delirio y Equilibrio. Sin duda, la antesala perfecta para las dos noches madrileñas.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Una de las actuaciones de la orquesta Panorama

¿Dónde ver en A Coruña a la Panorama, París de Noia, Combo Dominicano, Los Satélites y Olympus en julio?
Noela Rey Méndez
Exterior do Centro de Saúde do Carregal

O BNG de Betanzos alerta dos recortes no centro de saúde do Carregal durante o verán
Redacción
La cantante Amaia Montero durante el concierto que la banda La Oreja de Van Gogh ofrece este sábado en Barakaldo. EFE/ Miguel Toña

Enol abrirá el concierto de La Oreja de Van Gogh en A Coruña
Redacción
La directora general de la Guardia Civil, Mercedes González

El juez Pedraz imputa a la directora general de la Guardia Civil y al DAO en el caso Leire
EFE