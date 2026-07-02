Enol abrirá el concierto de La Oreja de Van Gogh en A Coruña

La cantante Amaia Montero durante el concierto que la banda La Oreja de Van Gogh ofreció en Barakaldo. EFE/ Miguel Toña EFE

La Oreja de Van Gogh sigue sumando hitos en su histórica gira 'Tantas cosas que contar'. Tras colgar el cartel de sold out en múltiples ciudades y congregar a miles de personas en los conciertos ofrecidos hasta la fecha, la banda donostiarra ha desvelado este jueves los nombres de los artistas invitados que se encargarán de abrir sus conciertos durante el próximo mes de septiembre en Valencia, A Coruña y Madrid.

Fieles a su filosofía de convertir cada concierto en una experiencia única y apoyar las propuestas más interesantes de la escena actual, la actuación del grupo estará precedida por dos nombres imprescindibles del pop y la música urbana contemporánea: Enol y Veintiuno.

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El artista asturiano Enol será el encargado de caldear el ambiente en las citas de Valencia (4 y 5 de septiembre) y A Coruña (11 y 12 de septiembre). Con un estilo propio que cabalga con naturalidad entre el pop y las tendencias urbanas, Enol se ha consolidado como una de las voces más frescas y con mayor proyección del país. Sus letras directas y cotidianas conectarán a la perfección con el público gallego y levantino justo antes de dar paso a los grandes himnos de La Oreja de Van Gogh.

Por su parte, los toledanos Veintiuno vuelven a unirse a la gira para abrir las esperadas fechas de Madrid (22 y 23 de septiembre). La banda formada por Diego Arroyo, Yago Banet, Pepe Narváez y Rafa Pachón, promete su particular despliegue de energía arrolladora con su aclamado repertorio, que incluye éxitos de su último trabajo, La Balada de Delirio y Equilibrio. Sin duda, la antesala perfecta para las dos noches madrileñas.