El Puerto Exterior de A Coruña contará con un nuevo punto de atraque de graneles líquidos

Vista del Puerto Exterior de Langosteira EC

La Autoridad Portuaria de A Coruña ha iniciado los trámites administrativos para prolongar el muelle del Puerto Exterior de Langosteira. Esta actuación tiene como objetivo habilitar un punto de atraque de graneles líquidos, cumpliendo así la programación que está prevista para completar el traslado de la terminal marítima de Repsol desde el muelle de San Diego.

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El presupuesto de licitación es de once millones de euros y el plazo de ejecución de las obras es de doce meses, por lo que, si no hay imprevistos durante la ejecución de estos trabajos, esta nueva infraestructura portuaria estará operativa a finales de 2027.

El anuncio de licitación ha sido enviado al Diario Oficial de la Unión Europea y se publicará en los próximos días, con los pliegos correspondientes, en la Plataforma de Contratación del Sector Público, según detalla la Autoridad Portuaria.

La entidad que preside Martín Fernández Prado explica que el muelle de Langosteira tiene una longitud de 1.560 metros, con calados comprendidos entre 21,85 metros y 15,35 metros. El proyecto que se ejecutará ahora consiste en ampliar en 60 metros el extremo sur, mediante "dos grandes cajones de hormigón de 30 metros cada uno" que serán construidos en las propias instalaciones de la dársena exterior.

La obra incluirá el retranqueo de la explanada contigua y cambios en la configuración interior del pantalán de embarcaciones menores que está situado en este lugar, que da servicio a los buques de prácticos, amarradores y cuerpos de seguridad.

Acuerdo

A finales de 2025, la Autoridad Portuaria y la empresa energética acordaron las condiciones para completar el traslado de la terminal marítima, de forma que los productos refinados, combustibles renovables y las materias primas de origen orgánico que todavía se operan por la terminal de San Diego pasen a operarse en su totalidad en el Puerto Exterior.

Según se recoge en el acuerdo, Repsol invertirá otros 140 millones para materializar este traslado definitivo, con la construcción de nuevas infraestructuras y equipamientos en Langosteira, además de las modificaciones necesarias en el complejo industrial de A Grela. Por su parte, el organismo portuario se comprometió a habilitar este punto de atraque en el muelle y, en una licitación posterior, a construir otro frente de atraque en la cara sur del pantalán que ya utiliza la empresa para las descargas de crudo.

Este punto de atraque en el extremo del muelle A3 está concebido para buques de hasta 50.000 toneladas de peso muerto y 186 metros de eslora. Además de la obra marítima que realizará la Autoridad Portuaria, Repsol asignará 25 millones de euros para dotar al muelle de brazos de carga y descarga, sistemas de control y seguridad e instalaciones para el personal de operación.