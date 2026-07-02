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A Coruña

El paro desciende en A Coruña y su comarca en un junio positivo

El número de demandantes de empleos se sitúa en 11.590 frente a los 11.724 del mes anterior

Redacción
02/07/2026 15:10
Una oficina de empleo ubicada en A Coruña
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Patricia G. Fraga
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El desempleo ha registrado una tendencia a la baja en la ciudad de A Coruña. Según los últimos datos divulgados, el municipio lideró el descenso absoluto de la zona al restar 134 personas a sus listas de paro, lo que sitúa el número total de demandantes actuales en 11.590 frente a los 11.724 del mes anterior (un descenso del 1,14%). 

Esta tendencia se ha replicado en el área metropolitana, cerrando el mes con un total de 17.632 parados en la comarca frente a los 17.925 del periodo anterior. Esto supone que 293 personas abandonaron las listas del desempleo en el área, un recorte del 1,63%.

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Oleiros recortó 50 desempleados (quedando en 1.149) y Sada disminuyó en 33 (quedando en 674). En términos porcentuales, Abegondo protagonizó la caída más acusada de la comarca con un notable descenso del 11,18%, pasando de 170 a 151 parados.

Arteixo y Cambre mostraron variaciones más moderadas. El municipio arteixán restó once personas a su lista (1.325 actuales), mientras que Cambre se mantuvo prácticamente plano con solo cuatro parados menos (1.028 actuales).

El resto de ayuntamientos: Culleredo (-25), Bergondo (-12) y Carral (-5) también aportaron cifras en verde.

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