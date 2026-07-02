El mosquito tigre llega por primera vez a A Coruña: qué hacer para evitarlo en casa y consejos ante picaduras

Vista de un ejemplar de mosquito tigre Cedida

La Xunta de Galicia ha detectado presencia del mosquito tigre “por primera vez” en el centro de la ciudad de A Coruña, un caso extraordinario porque hasta ahora solo se registraron en la provincia de Pontevedra. Extremar las precauciones y “evitar ser un buen anfitrión” es esencial para frenar su proliferación, indican las autoridades sanitarias, que piden a la población avisar ante cualquier ejemplar sospechoso.

El peligro de esta especie invasora radica principalmente en que pueden transmitir enfermedades como el virus del Nilo Occidental o dengue, chikungunya o el zika. Aunque la probabilidad es muy pequeña, el control de este insecto es primordial y por ello los ciudadanos deben conocer al ‘enemigo’.

“Es un mosquito pequeño, como una moneda de cinco céntimos de tamaño, y tiene bandas negras y blancas –como las que se ven en la imagen–”, explica la jefa del servicio de Saúde Ambiental de la Consellería de Sanidade, Silvia Suárez Luque.

Alerta ciudadana

Existe una aplicación, Mosquito Alert, en la que cualquier persona puede enviar una imagen si tiene dudas. De hecho, indica Suárez, fue así como se descubrió su presencia en A Coruña: “Una ciudadana tomó una foto en el centro de la ciudad y los expertos confirmaron una alta probabilidad de que se tratase de mosquito tigre, lo que nos permitió actuar”.

Su presencia se controla mediante de la Rede Galega de Vixilancia de Vectores (ReGaViVec), creada en 2017, en la que participan diferentes entidades, desde la Consellería de Medio Rural y la de Sanidade, hasta las universidades de A Coruña y Vigo o los propios ayuntamientos, entre ellos el herculino o el de Betanzos. “En el caso de los mosquitos, se colocan trampas en distintos puntos del territorio para detectar su presencia”, explica Suárez.

A Coruña ya estaba contemplada como zona potencial del mosquito tigre por su “densidad de población”. Y es que se trata de una especie urbana que “suele estar donde hay personas” y que “se desplaza a través de los vehículos”, por lo que puede introducirse en nuevas zonas a través del tráfico.

Focos de cría

Una vez ya está presente, la medida más eficaz es evitar que se reproduzca: “Cría en pequeñas acumulaciones de agua estancada durante más de una semana, como platos de las macetas, calderos, bidones, neumáticos o incluso se ha detectado en tapones de botella”, indica la jefa de Saúde Ambiental de la Xunta.

Vaciar ese tipo de objetos cada tres o cuatro días, cubrir con lonas balsas y piscinas cuando no se usen y echar agua de vez en cuando en las canaletas, en los desagües y zonas de drenaje, así como vigilar los sistemas de riego, son algunas de las medidas eficaces.

Respecto a las piscinas, si están en uso no suponen un gran problema, debido a que el mosquito tigre “no suele criar en aguas en movimiento”.

También es importante “protegerse de las picaduras con ropa”, sobre todo con colores claros porque a esta especie “le gustan la oscuridad”. “Suele picar al atardecer y al anochecer, por lo que también las mosquiteras pueden ser de ayuda”, añade la especialista.

Como última recomendación, Silvia Suárez recuerda la importancia de mantener una buena higiene: “Por norma genera, se acerca a personas con olores más intensos”.