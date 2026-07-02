¿Dónde ver en A Coruña a la Panorama, París de Noia, Combo Dominicano, Los Satélites y Olympus en julio?

Una de las actuaciones de la orquesta Panorama Orquesta Panorama

Con el mes de julio Galicia entra de pleno en temporada de fiestas. No hay alimento ni santo que no tenga su lugar privilegiado en la agenda de ocio por todo el territorio gallego. Y asociadas a esas fiestas están, indudablemente, a las verbenas. Y con las verbenas llegan también las estrellas del verano, las orquestas.

La ciudad de A Coruña y su área metropolitana tendrán citas marcadas con las principales orquestas gallegas durante el mes de julio, con un calendario que aficionados a este tipo de agrupaciones y también los no asiduos podrán aprovechar para divertirse de la mano de unos cantantes y músicos que son verdaderas estrellas del panorama artístico.

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La orquesta Panorama solo ha anunciado dos paradas en el área coruñesa en este séptimo mes del año. Será el 10 de julio en Sada, concretamente en las fiestas de San Benito que celebra la parroquia de Mosteirón, y el 23 de julio en los festejos de Arteixo.

Por su parte, la París de Noia empezará su gira coruñesa el 6 de julio en Oza Cesuras, para continuar el 22 en las fiestas de O Burgo (Culleredo) y terminar el 27 en Arteixo.

Para ver al Combo Dominicano solo habrá una opción posible: el 19 de julio en Teixeiro (Curtis).

Más citas coruñesas tienen Los Satélites, que ya empezarán a cantar en el área este viernes, 3 de julio, en las fiestas del barrio de Bens. El 6 de julio estarán en Tabeaio (Carral), el 11 de julio, en Peiro de Arriba (Culleredo); el 20 de julio, en Meangos (Abegondo); el 24 de julio se sumarán al cartel de Arteixo; el 27 de julio irán a San Pantaleón das Viñas (Paderne) y cerrarán el mes el 30 de julio en las fiestas de Lorbé (Oleiros).

En cuanto a la orquesta Olympus, las opciones están en el 17 de julio con su verbena en Teixeiro (Curtis) y el 25 de julio, en Arteixo.