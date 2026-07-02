Roisin, Souvenir St Moritz, 2022 David Sims

La Fundación MOP anuncia su próxima gran exposición en A Coruña: The Hamster Becomes The Problem, dedicada a la obra del fotógrafo británico David Sims. La producción fotográfica de Sims, el narrador visual más influyente de su generación, ha supuesto una reinvención constante del lenguaje visual de la moda.

Nacido en Sheffield en 1966, a lo largo de toda su trayectoria David Sims ha hecho gala de una formidable sensibilidad para interpretar los cambios en la cultura contemporánea. Desde el ámbito editorial al publicitario, pasando por su obra más personal, Sims desafía una y otra vez las convenciones de la fotografía de moda. A él y a sus colaboraciones con los principales diseñadores y revistas de moda debemos una amplia colección de imágenes de gran relevancia cultural. Sims ha expuesto en todo el mundo y su obra está presente en las colecciones de los grandes museos, como el Victoria and Albert Museum, el Lacma o la Tate.

Cartel de 'The Hamster Becomes The Problem'

David Sims posee un profundo conocimiento de la historia de la fotografía y de las diferentes posibilidades que ofrecen los avances tecnológicos en la cultura visual y las plataformas de creación de imágenes. A finales de la década de 1990, cuando empezaba a despuntar como creador, supo percatarse de las profundas implicaciones que la todavía incipiente era digital estaba a punto de revelar. Es precisamente ese momento —cuando sienta las bases que guiarán su trabajo los siguientes 30 años— el punto de partida de esta exposición.

Malgosia, Jil Sander, 1999 David Sims

En esencia, The Hamster Becomes The Problem es una invitación personal del propio David Sims a explorar con él su archivo —todas las historias que ha creado y los personajes que las protagonizan— y para conectar así los puntos que conforman una obra inconmensurable que ha tenido una influencia clave en el lenguaje visual de la cultura contemporánea.

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Entre la moda y el documental, lo íntimo y lo performativo, lo rebelde y lo tierno, la exposición revela a un artista siempre atento a las nociones cambiantes de identidad, belleza y representación, dotado de una comprensión instintiva de su papel en tanto que creador de imágenes y de una afinada percepción de la sensibilidad de sus públicos.

Finn, Arena Homme+, 2026 David Sims

Más que un estudio cronológico, The Hamster Becomes The Problem propondrá al visitante una sucesión de espacios interconectados, cada uno de los cuales reflejará un aspecto esencial en el universo visual de Sims. Temas y referencias culturales reaparecerán en el recorrido expositivo para ir componiendo un mapa de conexiones a lo largo de los 35 años de trayectoria del fotógrafo. Sims es un creador de imágenes en sintonía perpetua con nuestra imaginación colectiva, al que debemos personajes y narrativas asombrosos que se han consolidado como referencias de la cultura visual de nuestra época.

Roisin, Souvenir St Moritz, 2022 David Sims

En palabras de Marta Ortega Pérez, fundadora y presidenta de la Fundación MOP: "David Sims ha entendido siempre que la fotografía va mucho más allá de las imágenes por sí solas. A lo largo de su carrera, sus imágenes han logrado conectar personas, actitudes y movimientos culturales que han definido a sucesivas generaciones, dando lugar a una obra que es, todavía hoy, tan influyente como cuando apareció por primera vez. En el centro del trabajo de David encontramos una profunda fascinación por la cultura juvenil: su energía, su vulnerabilidad, su creatividad y su capacidad para transformarse. Muy pocos fotógrafos han sido capaces de observar estas transformaciones con una sensibilidad tan aguda, o de entender de una forma tan intuitiva cómo condicionan nuestra mirada sobre nosotros mismos y sobre nuestro panorama cultural. The Hamster Becomes The Problem es una oportunidad única para experimentar la obra de David desde su propia perspectiva y descubrir los personajes y las tramas narrativas que componen la obra de un narrador visual de su calibre".

The Hamster Becomes The Problem se inaugurará en el Centro MOP del Muelle de Batería de A Coruña el 21 de noviembre de 2026 y permanecerá abierta al público hasta el 1 de mayo de 2027.