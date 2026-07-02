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A Coruña

Cuatro detenidos en A Coruña tras hacerse pasar 56 veces por comerciales de una compañía telefónica

Los autores contactaban con las víctimas haciéndose pasar por comerciales de una compañía telefónica, ofreciéndoles supuestas mejoras en su contrato o la entrega de teléfonos móviles de alta gama

Efe
02/07/2026 10:33
Teléfono móvil
Una persona con un teléfono móvil
Europa Press
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La Policía Nacional y la Guardia Civil han detenido a cuatro personas y ha desarticulado un grupo criminal dedicado a estafas mediante la técnica del 'slamming' -contratación fraudulenta de servicios de telefonía móvil- en A Coruña, que repitieron al menos 56 veces.

Según ha informado este jueves la Policía, la investigación ha permitido esclarecer 56 hechos delictivos cometidos en distintos puntos de la provincia de A Coruña.

Las cuatro personas han sido detenidas por pertenecer a grupo criminal, estafa y blanqueo de dinero.

La investigación permitió descubrir un entramado delictivo que empleaba la técnica del 'slamming', que consiste en la contratación fraudulenta de terminales de telefonía móvil.

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Para ello, los autores contactaban con las víctimas haciéndose pasar por comerciales de una compañía telefónica, ofreciéndoles supuestas mejoras en su contrato o la entrega de teléfonos móviles de alta gama.

Una vez formalizada la contratación fraudulenta, un supuesto mensajero acudía al domicilio de la víctima alegando un error en la entrega y recogía el terminal, que posteriormente era remitido fuera del territorio nacional.

Como consecuencia, las víctimas perdían el teléfono y además contraían una deuda con la compañía telefónica.

La operación, desarrollada de forma conjunta entre Policía Nacional y Guardia Civil, culminó con la práctica de tres registros domiciliarios y la detención de cuatro personas y el esclarecimiento de 56 hechos delictivos cometidos en el ámbito territorial de la provincia de A Coruña.

La Policía Nacional recuerda que para evitar este tipo de estafas es muy importante desconfiar de llamadas de supuestos comerciales de compañías de telefonía que ofrecen rebajas desproporcionadas en sus contratos además de la entrega gratuita de terminales telefonía móvil de gama alta. 

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