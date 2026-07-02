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A Coruña

Ayuntamiento y sector del taxi se reunirán para debatir sobre el área de prestación conjunta

La oposición denunció la falta de diálogo en una moción que presentó el BNG

Abel Peña
Abel Peña
02/07/2026 11:43
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El Gobierno local anunció una reunión con el sector del taxi el jueves 16 de de este mes después de que el Bloque presentara una moción en la que criticaba en el pleno de hoy la falta de diálogo municipal con el sector para la creación del área de prestación conjunta de taxi. La portavoz nacionalista, Avia Veira, se mostró a favor de integrar la movilidad metropolitana, pero expresó sus temores de que se convirtiera en un "coladero" para un VTC. "Debe fundamentarse en estudios técnicos rigorosos e no diálogo co sector", declaró. 

En cuanto al PP, la concejala Susana Catalán, también criticó la falta de diálogo, así como la falta de análisis y planificación, e hizo un repaso de la falta de gestión. "No podemos decir lo mismo de los VTC, que son ajenos al control municipal", criticó. Catalán no auguró un "gran futuro" del área, lanzando un dardo envenenado a la nueva responsable, Montse Díaz (Seguridad Ciudadana), tras la dimisión de Noemí Díaz, dada la "situación de Seguridad Ciudadana por la que pasa la ciudad". 

Por su parte, el portavoz del Gobierno local, José Manuel Lage, recordó que el área de prestación conjunta se propuso por el Ayuntamiento el 7 de abril con los taxistas de A Coruña de acuerdo en una mesa en la que se sentaba la Xunta. "Na reunión decidiremos qué propostas se levarán á seguinte mesa", adelantó. 

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