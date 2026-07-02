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A Coruña

Aprueban el cambio de ordenación de Xuxán que permitirá construir otras 500 viviendas

El voto a favor ha sido unánime, aunque tanto el BNG como el PP han criticado la política municipal al respecto, tanto en el caso del antiguo Parque Ofimático como en Monte Mero

Abel Peña
Abel Peña
02/07/2026 10:46
Construcción de pisos de obra pública en Xuxán | Quintana
Construcción de pisos de obra pública en Xuxán | Quintana
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El cambio de ordenación de PGOM acaba de ser aprobado por unanimidad con los votos del BNG y el PSOE, en el pleno municipal. Se trata de una aprobación provisional, a la espera del trámite de la Xunta que la convertirá definitiva. Esta medida permitirá construir 520 viviendas más en este nuevo barrio, en un espacio que estaba pensado para uso terciario. Es decir, oficinas y comercios.

Le tocó al concejal de Urbanismo, Francisco Díaz Gallego,  que explicó que la mayor parte de ese terreno es propiedad del Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) y el Ayuntamiento, de manera que la vivienda que se construirá será de vivienda social. "Eso sí, hay una manzana privada que conservará su uso terciario porque nos lo han pedido así", puntualizó. De esta manera, Xuxán deja atrás su pasado, cuando se llamaba Parque Ofimático.

También las plantas bajas de los bloques de viviendas conservarán su uso terciario. El concejal lo considera imprescindible para crear barrio, para que la vida se realice en él. "Que las plantas bajas se pudieran convertir en viviendas no nos parecía lo más adecuado", añadió. En este sentido hay que entender los permisos para que algunos espacios se puedan utilizar como huertos urbanos. 

El Ofimático completa su conversión en Xuxán con una modificación del PGOM

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A mayores, se hicieron algunos pequeños cambios en la ordenación. Por ejemplo, reduciendo las exigencias de aparcamiento de los garajes comunitarios para ajustarlas al resto de la ciudad. Esto permite reducir los costes de construcción, sobre todo en el caso de la vivienda protegida. También se cambió la ordenación en el solar más cercano a la avenida de Camilo José Cela y lo que es aún más importante, para encajar algunas de las viviendas primitivas de la zona. 

Críticas

En su turno de réplica, tanto el BNG como el PP criticaron la actuación del Gobierno local. Veira recordó los habitantes originales, que fueron expropiados, y recordó que el mismo proceso está ocurriendo justo más arriba de Xuxán, en Monte Mero, donde también se va a construir un barrio entero. Por su parte, el portavoz del PP, Miguel Lorenzo, criticó la incoherencia del BNG en cuanto a vivienda, al apoyar al PSOE, y recordó que se trata del principal problema de la ciudadanía a día de hoy, y afeó el retraso en aprobar el cambio del PGOM, que comenzó hace un año, y que había sido denunciado por Lorenzo mismo. 

"Me alegra que este pleno sea un monográfico relacionado con la vivienda", comentó en  Díaz Gallego. No solo por Xuxán, sino por el estudio de detalle de Los Rosales, un asunto que se decidió después. Agradeció el voto a favor del BNG y recordó que Monte Mero estaba pensado como desarrollo privado y que se va a convertir en vivienda protegida. "El documento fue entregado por el IGVS en junio y hoy está en el pleno. No hay un problema de tiempos", rechazó. 

El concejal de Urbanismo reconoce que la Xunta ha cambiado su política de vivienda, pero que hasta ahora no se había dado respuesta a 3.000 demandantes de vivienda protegida en el IGVS, y que se han construido 40 pisos protegidos. "Hoy deberíamos congratularnos todos porque estamos dando un paso relevante para que más de 600 vecinos tengan un piso en la ciudad. Solo así, con acuerdos entre administraciones podemos solucionar el principal problemas

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