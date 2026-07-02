Amar Basic | “El barrio de Monte Martelo es muy deportivista y teníamos que celebrar el ascenso”

Amar Basic, tercero por la derecha, junto a vecinos de Monte Martelo y San Cristovo das Viñas Quintana

Tres días de jolgorio le esperan a los vecinos de O Birloque, Someso, As Rañas, Martinete y San Cristovo das Viñas con las fiestas de Monte Martelo, una celebración que comienza este mismo jueves a las 19.00 horas con el pregón a cargo del expresidente del Dépor Augusto César Lendoiro y del vecino del barrio y exfutbolista blanquiazul Iago Iglesias. Amar Basic, presidente de la asociación de vecinos Monte Martelo, organizador de la cita, reivindica que cada año se consolida más esta cita en el calendario coruñés.

¿Cómo van a ser este año las fiestas de Monte Martelo?

Este año las comprimimos. De cinco días pasamos tres – jueves, viernes y sábado–. Apostamos por orquestas más fuertes, como Saudade o América de Vigo. El día grande será el sábado, con la bendición de los coches, mercadillo, churrascada, música en directo, juegos...

Lendoiro será el pregonero de las fiestas de Monte Martelo Más información

Este año el pregón es especial.

Sí. Viene el exjugador del Dépor y vecino de la zona Iago Iglesias de anfitrión y (César) Lendoiro como pregonero invitado. Ha sido una propuesta de María José, que lleva la asociación San Cristovo das Viñas. Ella es muy deportivista y no se pierde ni un partido. Y ha peleado lo máximo para conseguir que venga en Lendoiro. Al final, el barrio entero es muy deportivista y había que celebrar el ascenso.

En general, sois un barrio muy vinculado al deporte.

Sí, desde que empezamos con el tema de las fiestas siempre apostamos por el deporte porque somos la zona de A Coruña con más entidades deportivas de la ciudad. Tenemos el polideportivo y las federaciones gallegas de un montón de deportes distintos.

Cada año se consolidan un poco más estas fiestas, que no hace tanto se recuperaron.

Sí, empezamos en 2023 con una churrascada en la calle Manuel Ferrol, que fue también como una forma de celebrar el nacimiento de la asociación. Y desde el año pasado, decidimos recuperar las fiestas que se hacían hace años, gracias a poder trabajar en colaboración con la asociación de San Cristovo das Viñas. La intención es que ya quede constituido que el primer de fin de semana de julio son las fiestas de los ‘martelos’.

“Los vecinos están muy contentos y orgullosos de vivir aquí; es una zona muy bonita y la verdad es que es muy práctica para todo” Amar Basic

¿Cuántos años llevaba sin fiestas el barrio?

Treinta años.

Recuperarlas es una carrera de fondo, imagino.

Sí, porque se ha perdido la atracción. Que la gente vuelva a escuchar de ellas y que vuelvan a venir, cuesta. Pero por ejemplo, ya el año pasado habíamos hecho una bendición de los coches y este año la volveremos a hacer, pero esta vez en la iglesia de San Cristovo das Viñas. La misa será a las 11.30 y la bendición a las 12.00, con los coches pasando junto a la iglesia, dándole protagonismo porque es preciosa.

Cada vez el barrio también se hace notar más.

Sí, ese es el quid de la cuestión. Que la gente escuche de la zona, que venga, que la descubra. Al final, la gente está muy contenta y orgullosa de vivir aquí. El otro día, por ejemplo, venían unos amigos míos de Alemania y decían: “Vives en la ciudad pero qué tranquilidad. Se escuchan hasta los pájaros”. Es una zona muy bonita y la verdad es que es muy práctica para todo.

¿Cuáles son los mayores logros y los retos por delante?

El barrio va muy despacio, pero también entendemos que son 22 calles y que no se pueden hacer de la mañana a la noche. Pero tenemos pequeñas mejoras: habíamos notificado hasta el más pequeño bache y hace muy poquito los han tapado todos. Arreglaron los bancos y, en general, hay un mantenimiento mejor. Tenemos el gran lastre de las administraciones porque hay calles que las lleva el Ayuntamiento, otras la Diputación, otras la Xunta... Pero vamos avanzando. Cuando empezamos no teníamos centro cívico, el polideportivo estaba sin reformar, la plaza sin asfaltar...

¿Qué le diría a los vecinos para animarlos a las fiestas?

Que son unas fiestas para todos. Hay que disfrutar el verano todos juntos y seguir haciendo unión.