A Coruña y su área metropolitana estarán este viernes en alerta roja por la ola de calor

Bañistas en la playa de San Amaro, esta semana Quintana

La Xunta ha ampliado a 138 el número de ayuntamientos que estarán en alerta roja durante este viernes debido a las altas temperaturas. Entre ellos están el de A Coruña y los de su área de influencia: Abegondo, Arteixo, Bergondo, Betanzos, Cambre, Carral, Culleredo, Miño, Oleiros, Oza Cesuras, Paderne, Sada y Vilarmaior.

La previsión es que la situación de altas temperaturas se mantenga en toda Galicia, por lo que las alertas permanecerán activas por posibles efectos adversos para la salud durante varios días. Las temperaturas más altas se esperan para el sábado y el domingo, con cielos despejados y sin ninguna nube, según las previsiones.

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La Secretaría Xeral para o Deporte ha suspendido la actividad deportiva federada desde las 12.00 y hasta las 20.00 horas de este viernes en las zonas afectadas por la alerta roja: interior de Pontevedra y Rías Baixas; interior y noroeste de A Coruña y montaña ourensana.

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Los principales grupos de riesgo son los mayores de 65 y menores de cuatro años y personas con enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, insuficiencia renal, enfermedad de párkinson y alzhéimer o patologías similares.