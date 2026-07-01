Un comercio de A Coruña regala a una mujer su peso en productos

Ganadores del sorteo de La Revolución de los Graneles Javier Alborés

Dani Rocha quiso celebrar los siete años de vida de su 'revolución' con un sorteo para todos los fieles que acuden a su tienda, en el mercado de Elviña, día a día. La Revolución de los Graneles, tienda especializada en productos de limpieza, higiene y cosmética a granel, lleva instalada en esta plaza de abastos desde septiembre de 2024, tras cinco años en la avenida de Os Mallos.

Para celebrar su 'cumpleaños', Rocha anunció que, por cada compra en el local entre el 27 de mayo y el 17 de junio, los clientes obtenían una participación para un sorteo de un lote de productos de limpieza valorados en el peso del ganador. Además, también sorteaba un ramo de flores de Sauce Llorona y un lote de productos veganos de Mi Vaina.

Este martes se conoció a la ganadora, Mari, con un peso de 57,6 kilos. El segundo premio fue para Mila, quien se llevó a casa los productos de la carnicería vegana. El tercer premiado, Luis, ganó un ramo de flores preservadas. Así, se celebró este 'cumpleaños' que dio en lugar de recibir.