Talento, la empresa de A Coruña que conecta Europa y América: “En 2030 queremos ayudar a 30.000 personas”

El CEO de Talento, Diego Carbajosa; la cofundadora Raquel Quiroga; y el director de Estrategia, César Hernández, en la sede central de A Coruña Carlota Blanco

Talento Grupo Internacional es una empresa con sede en A Coruña que cuenta actualmente con presencia en 43 provincias de España y que se ha expandido por el mundo, en especial en la zona de Hispanoamérica.

Raquel Quiroga, cofundadora de la compañía, la define como “una consultora de recursos humanos internacional” que se dedica a “mejorar vidas” a través del “empleo”. “Lo hacemos buscando personal cualificado en terceros países, sobre todo Latinoamérica, trabajamos mucho con Perú. Los ponemos en contacto con empresas españolas y ahora, europeas, porque estamos ya trabajando con otros países también de Europa”, asegura.

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Dispone de una plantilla de 70 profesionales repartidos entre España y Hispanoamérica, donde opera en cinco países: Perú, Argentina, Colombia, Chile y Ecuador.

Hasta la fecha, ha facilitado la incorporación de más de 3.500 profesionales al mercado laboral europeo y ha prestado servicio a 240 empresas. Además, más de 1.400 personas se encuentran actualmente en proceso de iniciar una nueva etapa profesional.

Talento nació en el contexto de un mercado laboral en el que faltan “profesionales cualificados” en España y Europa. Así, facilita cubrir esa demanda y ayuda a personas que quieren iniciar una nueva vida en Europa, según destaca Quiroga. El proyecto empezó a gestarse en 2022 y nació oficialmente en 2024.

Crecimiento

El director de Estrategia, César Hernández, indica que la empresa tiene “un potencial enorme” porque se sitúa “en un problema que solo crece” y que además, no solamente está en España, sino que padece “toda Europa”, que es “la falta de personal cualificado”. A esto se une la falta de talento joven. “Eso hace que tengamos una pirámide demográfica invertida y que, además de ser todos más mayores, todavía perdamos más los puestos de oficios técnicos”, advierte.

Ante escenario, Hernández tiene claro que Talento puede tener mucho futuro. “Si somos capaces de escalar bien lo que tenemos aquí montado, pues podemos lógicamente convertirnos en una empresa muy grande muy rápido”, afirma. Raquel Quiroga avisa de que en Galicia el año pasado quedaron sin cubrir aproximadamente 14.000 empleos. Mientras que España la cifra ya alcanza unos 150.000.

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“Es un tema de país porque ahora mismo hay muchísimas obras, proyectos grandes de siderometalurgia en el país creciendo, que es una oportunidad, pero no hay suficiente mano de obra. O sea, a nosotros nos llaman empresas desesperadas porque no tienen mano de obra. Empresas que se están planteando cerrar o vender porque no tienen personal, que están dejando de hacer proyectos porque no tienen capacidad de ejecutar. Esto es una realidad. Es una desgracia. Es una desgracia a nivel país”, relata Raquel Quiroga.

En cuanto a los inicios del proyecto, confiesa que fueron “duros” porque solo había una plantilla de cuatro personas que ha crecido rápidamente, con “mucho aprendizaje”.

Soluciones

Talento Grupo Internacional, cuyo consejero delegado es Diego Carbajosa, cuenta con un equipo multidisciplinar y multicultural, especializado en logística, ingeniería, mejora de procesos, consultoría empresarial y gestión de personal. Ofrece soluciones personalizadas a empresas y a profesionales que buscan oportunidades laborales en Europa. Así se puede comprobar en la oficina de A Coruña, ubicada en la avenida de Linares Rivas, donde se registra una importante actividad.

Como ejemplo, uno de estos equipos tiene como función realizar un seguimiento personalizado de las personas que llegan desde el otro lado del Atlántico y cómo transcurre su proceso de adaptación, ya que se producen importantes cambios culturales. Quiroga explica que la tasa de éxito de la empresa es del 88%.

¿Son complicados los trámites legales para que un trabajador pueda venir de América a España? “A veces es un poquito más lento de lo que nos gustaría. El de Extranjería no diría que es complicado, es más bien burocrático. Tienes que presentar muy bien toda la documentación porque si no te lo pueden denegar, entonces hay que ser súper pulcro con todo lo que presentas”, afirma Raquel Quiroga.

También resalta que los empleados de Talento buscan ser “proactivos” y que el objetivo es crecer rápidamente en los próximos años. “En 2030 queremos ayudar a 30.000 personas. Nosotros queremos ayudar al máximo número de personas posibles y para eso necesitamos infraestructura tecnológica que por eso se ha unido César (Hernández) al proyecto. Pues para escalar la empresa a otro nivel para poder irnos enfocando hacia ese 2030”, indica.

César Hernández añade que esta compañía presenta “contratos de trabajo” cuando se realizan los trámites de Extranjería. “Si quieres inmigración buena en este país, pues justamente quieres ese tipo de inmigración, que llega y que sea productiva desde el día 1, que esté ya contribuyendo la Seguridad Social, pagando su IRPF regularizada”, asegura.

También explica que los casos que presenta Talento a tramitación “rara vez” son denegados, salvo algunas veces en las que la documentación no está completa, según detalla Hernández.