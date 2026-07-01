Pablo Alborán | “Si lo de mi familia hubiese salido mal, no creo que hubiera vuelto a la música”

El cantante Pablo Alborán manu pasik

Pablo Alborán (Málaga, 1989) subirá el próximo sábado (a las 22.30 horas) al escenario del Coliseum. Será la quinta vez que lo haga desde que, allá por 2013, dejó claro en el multiusos coruñés de lo que finalmente sería capaz de conseguir como artista. Trece años después de aquel concierto, regresa a A Coruña, –una ciudad que le trae buenos recuerdos– más maduro y “mucho más consciente”, como una de las nueve paradas en España de su gira ‘Global Tour KM0’, la “más extensa” en la trayectoria del cantante malagueño.

- Regresa a los escenarios para afrontar la que es ya su novena gira como artista. ¿Cómo está viendo la acogida?

Está siendo una pasada, lo estoy disfrutando mucho y estoy siendo muy consciente de ello. Hace unos años de un despertar muy grande personal y profesional también, de muchos cambios personales, de darme cuenta de la fragilidad de la vida y, precisamente, de lo especial que es la vida por lo frágil que es. Hace dos años pasamos en mi casa por un trasplante de médula y eso también hace que despiertes en muchos aspectos y que a nivel profesional también estés más presente. Tomas la decisión, casi de forma inconsciente, de querer tener la cabeza donde tienes el cuerpo. Y eso hace que disfrute mucho más de todo, de que me atreva a hacer otras cosas también, que quiera exprimirlo todo.

- Este sábado será la quinta vez que visite A Coruña como artista. ¿Qué recuerdas de esa primera visita, allá por 2013?

Recuerdo exactamente los nervios de decir "¿qué estoy haciendo aquí?", en la otra punta de España, literalmente. Lo recuerdo con la misma emoción con la que vuelvo ahora. Qué bien que después de 16 años la gente siga teniendo ganas de disfrutar y de acompañarme. Yo el sábado voy a dejarme toda la carne en el asador para que sea un concierto inolvidable, eso seguro. Yo de pequeño veraneaba siempre aquí en Coruña porque tenía familia aquí. Cada vez que vengo lo disfruto, intento perderme un poco por la ciudad, pasear, disfrutar del clima y la arquitectura... Va a ser una noche muy especial.

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- 'Global Tour KM0' tiene presencia en distintos lugares de España y de Europa, pero también de Latinoamérica y Estados Unidos. ¿Es su gira más ambiciosa?

Es la más extensa que he hecho hasta la fecha. 'Prometo' fue una gira muy heavy, de dos años, y esta va a ser casi lo mismo. De esa gira ya pasaron diez años, que podamos hacer lo mismo o un poquito más, no siempre pasa, y siento mucha gratitud. Es verdad que trabajo el triple, porque hoy en día hay que hacerlo así para que te vaya igual de bien o mejor. No me acomodo. Soy muy consciente de que la industria va a una velocidad muy grande, pero, por otro lado, creo que también hay que invertir en poder crecer, invertir en ti, en el espectáculo y en llevar música en directo. Ahora más que nunca, es muy importante la música en directo. Con la IA pisando fuerte, creo que el error humano se va hasta agradecer. El poder viajar a lugares donde nunca he ido como Brasil o Perú, es un sueño.

- ¿Cómo es el público al otro lado del charco?

Me sorprende mucho el que entiendan, por ejemplo, la parte más flamenca de mi música. El poder cantarme una bulería en Brasil, Perú o Ecuador y ver que el género y el estilo no importa, lo que importa es el mensaje y lo que transmite la canción. Al final te das cuenta que también te da el coraje de seguir atreviéndome a hacer estilos que a lo mejor no tengan nada que ver conmigo. Lo importante es que transmitas algo y que el estilo te ayude a transmitirlo. En este disco hay merengue y salsa y yo no soy un conocedor ni de la salsa ni del merengue y, sin embargo, está guay atreverse. Eso te puede ayudar a descubrir cosas de ti también.

- ¿Qué importancia tiene la experiencia adquirida a la hora de crear este proyecto?

Creo que es una suerte ser consciente de que puedes cometer errores también y que sean tus errores, tus aciertos y tus riesgos. Tomar tus riesgos siempre es muy motivador porque te 'acojonas', pero si sale mal, no tienes nunca el remordimiento. Y si sale bien, es una pasada porque te afianza un poco en que lo que has hecho. Aunque no lo parezca, yo soy muy inseguro, en la música, en la industria, en la interpretación..., creo que la inseguridad también debe existir, porque si no existe eso, yo no podría hacer música. La clave también de hacer música es que soy frágil y vulnerable, y eso te permite el poder indagar y tocar lugares de tus adentros que no tocarías si te sintieras tan seguro de ti mismo.

- Tiene un poco de ese kilómetro cero, de esos inicios en la música.

Desde luego. Creo que en este disco, además, es un poco de las dos cosas. Yo siempre busco el contraste de poder hacer algo estridente incluso que se escape un poco a lo que la gente está acostumbrada a escuchar de mí. Sentir que tengo la libertad de poder hacerlo. Hay algo de la pureza, del flamenco, de la música de raíz, del folclore de nuestro país. Igual que te digo que "vamos a cantar un fado en Galicia". Yo soy muy defensor de nuestras raíces.

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- Regresa a los escenarios después de un descanso obligado.

Yo creo que las pausas son siempre fundamentales. En este caso, la pausa que hice fue por la salud de un familiar, fue obligado. De hecho, si esto hubiera salido mal, yo creo que no hubiese podido volver a la música. Aunque la vida no te obliga, a veces uno tiene que obligarse. Me da mucha pena cuando veo a otros artistas y me reconozco en ellos y veo que tomé decisiones que a lo mejor no quería tomar, de verme arrastrado por la rueda.

- ¿Qué espectáculo verá el público el próximo sábado?

Yo soy el mismo de siempre y, a la vez, en los conciertos intento mostrar siempre la mejor versión y la peor también en las canciones. Creo que eso nos hace humanos y las canciones te muestran que has podido ser imperfecto en el pasado. Al final también es un espejo hacia los demás y voy con muchas ganas de que haya emoción, de poner la balada en primera línea otra vez y el respeto por las raíces. Traigo tres invitados gallegos que defienden sus raíces a tope y eso me encanta. El concierto va a ser todo un viaje por las emociones. Habrá diversión, ironía, celebración, homenajes a nuestra sanidad pública, a la vida, al amor, al desamor..., y, sobre todo, habrá mucha intensidad.