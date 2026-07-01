Los Bomberos apagan un pequeño fuego junto a Marineda City

Incendio en Monte Patelo Cedida

Los Bomberos han apagado un pequeño incendio forestal en Monte Patelo, en las proximidades de Marineda City. El foco del incendio se encontraba justo al lado de una casa abandonada.

El incendio se declaró poco antes de las nueve y media de la mañana. Según explican fuentes de los servicios de emergencia, apenas fueron unos cuantos metros cuadrado de terreno de monte bajo lo que resultó calcinado.

A pesar de todo, se considera un fuego forestal. A Coruña no tiene muchos de estos incendios en parte gracias a su escasa extensión arbolada y en parte, gracias a las campañas de prevención del Ayuntamiento, que ordena a todos los propietarios de los terrenos desbrozarlos antes la temporada de fuegos. Sin embargo, durante el verano se producen varios fuegos de este tipo en la periferia.