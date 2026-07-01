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A Coruña

Lendoiro será el pregonero de las fiestas de Monte Martelo

El exfutbolista del Dépor Iago Iglesias, vecino de la zona, ejercerá como pregonero anfitrión en las fiestas que empiezan este jueves

Lucía Crujeiras
Lucía Crujeiras
01/07/2026 12:15
El expresidente del Deportivo, Augusto César Lendoiro
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Pedro Puig
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Las fiestas de Monte Martelo vienen pisando fuerte este año, con tres días de fiesta en los que también quieren celebrar de una forma especial el ascenso del Deportivo. Y es que el pregonero invitado será el expresidente Augusto César Lendoiro, al que acompañará como anfitrión el vecino del barrio y exfutbolista blanquiazul Iago Iglesias

Ambos darán el pistoletazo de salida a las fiestas este jueves a las 19.00 horas en la plaza Agustín Díaz, frente al Polideportivo de Elviña. "El barrio entero es muy deportivista y esto había que celebrarlo", afirma el presidente de la Asociación de Vecinos Monte Martelo, Amar Basic, organizador de la fiesta junto con la AV San Cristovo das Viñas.  

Tres días de fiesta

La particularidad de las fiestas de este año es que se reducen los días de celebración a tres jornadas (el año anterior fueron cinco) para "hacerlas más potentes". El jueves, tras el pregón, la orquesta Saudade será la encargada de poner la música. 

El viernes día 3 habrá un concierto a las 22.00 horas a cargo del grupo América de Vigo. Pero el día grande será el sábado, donde no faltará de nada. La jornada de jolgorio comenzará a las 12.00 horas con una bendición de coches en la iglesia de San Cristovo das Viñas, previa misa a las 11.30 en el mismo templo. El punto de encuentro para aquellos que quieran participar con su vehículo será el aparcamiento disuasorio de Lonzas a las 11.15 horas.

Estas son todas las fiestas que celebrarán los barrios de A Coruña los próximos meses

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También habrá una gran churrascada a las 13.30 horas organizada en colaboración con el Mesón Loureiro y amenizada con música de Ale y Alex (cantante de Los Satélites). El precio para los socios serán 12 euros y para el resto 15. 

A las 16.00 horas comezará el Dúo Candela, seguirán las Gaitas do Coitelo de Pao a las 10.30 y finalizará a las 22.00 la orquesta Barceló. Además, habrá sorteos durante todo el día. 

"Son unas fiestas para todos, para disfrutar del verano y hacerlo juntos", anima Amar Basic. 

Las fiestas de Monte Martelo quieren ser las de “toda A Coruña”

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