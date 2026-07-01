Las nuevas cocheras del autobús urbano se levantarán en A Grela

El portavoz del Gobierno local, José Manuel Lage, durante su comparencia pública CEDIDA

El portavoz del Gobierno local, José Manuel Lage, confirma tras salir de la Junta de Gobierno local, que los terrenos de Defensa en A Grela, los del antiguo Cuartel de Automóviles, acogerán las nuevas cocheras del nuevo transporte urbano. "Es un paso muy relevante", declaró José Manuel Lage que añadió que quedará suficiente espacio para prestación de servicios municipales. Ahora todas las empresas competirán en igualdad de condiciones.

Conviene recordar que el contrato de transporte público municipal está caducado pero lo sigue prestando la Compañía de Tranvías, cuyas cocheras se encuentran en Los Rosales. Obviamente, todas las empresas que quieran competir con la concesión tendrán que levantar sus propias instalaciones. El problema es encontrar una parcela.

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La solución es que el suelo lo aporte el Gobierno local. La nueva concesionaria se encargará de construir las cocheras y, una vez finalizado el contrato, estas pasarán a ser propiedad municipal.

De esta manera, el Gobierno local evita que ocurra lo mismo que el contrato de recogida de basura, elaborado en tiempos de la Marea Atlántica, donde también se exigía a la empresa que tuviera instalaciones en A Coruña. Se concedió a una que no cumplía este requisito, por eso fue declarado nulo.

La superficie de la parcela que se queda el Gobierno local es es de 21.000 metros cuadrados y solo puede ser destinada a equipamiento público. Su valor es de diez millones de euros y su edificabilidad, de 38.000 metros cuadrados.