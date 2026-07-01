Las autocaravanas invaden Riazor

Autocaravanas en el aparcamiento de Riazor Patricia G. Fraga

El aparcamiento de Riazor parecía ayer invadido por docenas de autocaravana: filas y filas de vehículos blancos y grandes parecían cubrir la explanada. Algunas de ellas llegan a medir 12 metros de longitud, como la Concorde Liner, que cuenta con un pequeño garaje en el que se puede alojar vehículos de dimensiones similares a un Fiat 500. Además en la ruta participaran algunas Concorde, que tienen una dimensión ligeramente inferior pero con capacidad de trasladar un turismo similar al Smart en su interior.

Se trata de la Ruta de Autocaravanas Yakart Camino de Santiago alcanza su décimo aniversario con un itinerario de doce días. Todos aquellos que sientan curiosidad podrán acercarse hasta el pasado mañana, cuando al comitiva partirá hacia Sabucedo, donde tendrán la posibilidad de asistir a la fiesta declarada Bien de Interés Popular A rapa das Bestas.

El 5 de julio la caravana de autocaravanas se desplazará hasta Pontevedra, donde los participantes podrán visitar la ciudad y por la noche asistir a una cena en la Finca Batacos. Al día siguiente está programada una visita el Pazo de Rubianes, que cuenta con los jardines de excelencia internacional de la camelia, viñedo y bodega de la que procede el vino premiado con el Racimo de Oro 2024 al mejor blanco de Galicia.

La ruta continuará el martes 7 hacia Baiona para después seguir hacia San Vicente do Mar y O Grove. Espacios donde podrán disfrutar de las maravillas de la naturaleza por su cuenta y de una jornada en catamarán en la que irán hasta la illa de Arousa. La última etapa será el sábado 11, cuando se desplazarán a Santiago de Compostela para el día 12 reunirse todos los participantes en la plaza del Obradoiro.

Impacto económico

“Desplazar esta cantidad de vehículos significa un alto impacto económico en menos de dos semanas ya que, empezando por las energías que los mueven y pasando por comidas, excursiones, viajes alternativos el desembolso final se aproximará a los 250.000 euros” destacó la gerente de Yakart, Sandra Jul.

Durante la presentación Antonio Jul, presidente de Caravaning Club Yakart, recordó que más del 95% de los 120 participantes llegan de fuera de Galicia: “Esto significa que la iniciativa de la ruta también se ha convertido en un altavoz para difundir entre la comunidad caravanista las riquezas de esta comunidad”, dijo Jul, al tiempo que destacó que “el itinerario se organiza al detalle y cada año cambia”.