La Xunta sorteará el 14 de julio los pisos de alquiler accesible de San Andrés, en A Coruña

El número 88 de San Andrés Patricia G. Fraga

Hasta hace un año, un edificio de San Andrés histórico, pero ruinoso, aguardaba su rehabilitación en medio de una calle recién reurbanizada. Pero el 1 de julio de 2025 la Xunta anunció el inicio de las obras de rehabilitación en el número 88 de la vía para destinar sus cuatro viviendas al alquiler accesible para menores de 36 años. Un año después, los trabajos avanzan según el plazo previsto, tal y como indican fuentes de la Consellería de Vivenda, y ya están ejecutados casi en un tercio.

Sin ir más lejos, el 14 de julio se adjudicarán los cuatro pisos de protección oficial de promoción pública mediante sorteo entre todas las personas inscritas o anotadas en el Registro Único de Demandantes de Vivienda para A Coruña, como municipio preferente, en régimen de alquiler y que sean menores de 36 años.

Elegidas las cuatro personas adjudicatarias provisionales, se elegirán otros doce demandantes que integrarán la lista de reserva, en el orden que resulte del sorteo. Una vez concluido el mismo, se procederá a la publicación de la lista provisional, que se someterá a los trámites previos a la aprobación definitiva. Terminado este proceso, se determinará la vivienda que le corresponde a cada persona adjudicataria, teniendo en cuenta la mejor adecuación de los pisos a cada unidad familiar.

Las cuatro viviendas del número 88 de San Andrés tienen, cada una, dos dormitorios. El primer piso consta de 73 metros cuadrados útiles; el segundo, de 76; los mismos que el tercero. El cuarto andar, un dúplex, tiene 95. El Gobierno autonómico adquirió en 2022 el edificio por 520.000 euros, por medio del Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS), para dedicarlo a viviendas de alquiler social, como parte del plan Rexurbe. Pero a este presupuesto había que añadir el coste de la reforma, de 1,2 millones de euros. Es decir, que sale a 430.000 euros por piso.

El inmueble se construyó en 1880 y, tal y como reconocieron los arquitectos encargados de su rehabilitación, Ignacio Reigada y Susana Vázquez, se encontraba en muy malas condiciones. Lo que se pudieron salvar son algunos elementos para su integración, como recercados, galerías y acabados de la fachada. El resto será una vivienda adaptada al siglo XXI.

Estas intervenciones en cascos históricos se activaron en 2017 con el objetivo de recuperar inmuebles para luego calificar las viviendas resultantes como públicas y ofrecerlas en alquiler accesible, y así fijar población y actuar como catalizador de los conjuntos históricos gallegos.

La Xunta se hizo en la ciudad con dos edificios dentro del Programa Rexurbe, uno en la calle Santa María (400.000 euros), para tres viviendas hoy pendientes de las obras, y el de San Andrés 88. No obstante, la conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue, indicó que el Gobierno gallego no tiene previsto comprar más inmuebles en la ciudad dentro de este plan.

Una actuación con identidad

En enero de este año la fachada del edificio visible en San Andrés –la parte trasera da a la plaza de Vista–, fue cubierta por una gran lona publicitaria. La imagen, impulsada por la empresa Citanias, utiliza una recreación colorista de la Torre de Hércules como elemento central, vinculando la intervención arquitectónica con uno de los símbolos más reconocibles de la ciudad.

El cartel, bajo el lema ‘Desde peques nos apasiona construir’, es una creación del diseñador coruñés Antón Lezcano. La campaña combina un mensaje visual llamativo con una clara referencia a la identidad coruñesa, reforzando el carácter urbano y patrimonial de la intervención.

La adquisición del número 88 de San Andrés fue, en su momento, la mayor inversión realizada por la Xunta hasta la fecha –junio de 2022– en el marco del Programa Rexurbe.