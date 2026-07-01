Reunión de las asociaciones de vecinos para dirimir dónde debía quedar San Roque Archivo El Ideal Gallego

Hace 25 años, en 2001, A Coruña descubría un molino decimonónico en la zona de Santa Margarita, mientras que hace 50, en 1976, dos asociaciones de vecinos se disputaban poder representar a los residentes en el barrio de San Roque. En 1951, hace 75 años, la crónica de sucesos traía el fallecimiento de un marinero coruñés en el Gran Sol, y hace 100, en 1926, el alcalde regresaba de su estancia en Madrid tras haber conseguido varios logros para la ciudad.

Hace 25 años | Descubierto un molino decimonónico en unas obras de Santa Margarita

El derribo de un edificio de la calle de Eladio Rodríguez González -cerca del parque de Santa Margarita- ha dejado al descubierto los restos de un molino que los expertos calculan que se construyó entre finales del siglo XVIII y principios del XIX. El hallazgo ha provocado la curiosidad de los vecinos y la incertidumbre del propietario del solar. La palabra “turismo” se empezaba a dejar oír entre los vecinos. Sin duda, que A Coruña disponga de un molino de agua de principios del XIX, finales del XVIII sería un atractivo turístico más para la ciudad: “¿La gente no va a Castilla la Mancha para ver los molinos de viento? Pues a lo mejor los turistas también estarían interesados en visitar la ciudad para conocer nuestro molino”.

Hace 50 años | Dos asociaciones de vecinos se pelean por representar al barrio de San Roque

Dos asociaciones de vecinos han entrado en disputa sobre un mismo barrio: el de San Roque. Las asociaciones que lo reivindican son las de Labañou y Riazor. Como ambas han presentado sus estatutos y entre sus límites geográficos de acción figuraba San Roque, la de Labañou convocó una asamblea de vecinos de San Roque para que ellos decidieron en cual se encuadraban. Desgraciadamente, los vecinos de San Roque no acudieron en número suficiente para tomar decisión alguna.

Además, la Comisión organizadora de Hogueras de San Juan, con la Meiga Mayor y damas de honor, visitaron al alcalde de La Coruña, don José Manuel Liaño Flores, a quien hicieron entrega de la distinción de su organización, un Cardo de plata.

Hace 75 años | Un marinero coruñés fallece cuando trabajaba en el Gran Sol

A bordo de un barco pesquero de La Coruña ocurrió días pasados un sensible accidente cuando se dedicaba a las faenas de la pesca en los mares del Gran Sol, y a consecuencia del mismo resultó muerto un marinero. Joaquín Saleta Pombo, de 25 años, soltero, natural de Corme y vecino de La Coruña en San Roque de Afuera, recibió un fuerte golpe en el pecho y a consecuencia del mismo resultó muerto en el acto.

También en sucesos, cuando en unión de otros compañeros viajaba en un camión el fogonero marítimo Víctor González Ramos, de 52 años, vecino de Coya (Vigo), salió despedido al llegar a la curva existente en la avenida del General Sanjurjo, próxima a la Fábrica de Tabacos. Le fueron apreciadas erosiones, otorragia y fuerte conmoción cerebral.

Hace 100 años | El alcalde Casás consigue resolver asuntos locales en Madrid

Salió en el tren expreso para La Coruña el alcalde de esa capital. Lleva resueltos importantes asuntos locales. No se trasladará la Capitanía. Se extenderá a la Coruña la base naval del Ferrol, con los servicios y personal necesarios. En octubre se celebrará la subasta del ferrocarril a Santiago. Antes de partir, el señor Casás almorzó con el señor Calvo Sotelo. Trataron de la concesión de crédito para los grupos escolares y la consignación en presupuesto de la cantidad necesaria para la construcción del Palacio de Hacienda en el solar ofrecido por el Ayuntamiento.

En la crónica de sucesos, el automóvil número 860 atropelló al niño José Rey Iglesias, causándole lesiones leves. El atropello fue debido a una imprudencia del niño, que intentó coger una pelota.