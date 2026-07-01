Gerard Piqué se afilia al veraneo coruñés en compañía de su pareja, Clara Chía

Clara Chía y Gerard Piqué, durante su paseo de este miércoles por el puerto de A Coruña Quintana

Emplear la palabra aficionado quizás sea demasiado prematuro pero decir que el exfutbolista del Fútbol Club Barcelona Gerard Piqué se está afiliando a pasar algunos días de verano en el noroeste, concretamente en A Coruña, es una realidad.

El otrora deportista reconvertido en empresario fue visto este miércoles con su actual pareja, Clara Chía, paseando por el centro de la ciudad herculina.

De hecho, una de las paradas que efectuaron fue en el puerto coruñés, donde Piqué y Chía aprovecharon para darse una vuelta por la exposición de la Fundación MOP.

No es la primera vez que la expareja de la famosa cantante colombiana Shakira recala en A Coruña. El Ideal Gallego ya contó en junio del año pasado alguna de las aventuras del catalán por la ciudad.

Hace un año

Piqué despertó gran expectación hace un año, cuando disfrutó de un reservado en el pub Amura, también ubicado en el puerto coruñés.

Sin embargo, esa no fue su primera vez en la noche coruñesa, que conoce bien desde 2009, cuando su entonces equipo, el Barça, llegó campeón a la ciudad y los jugadores, tras enfrentarse al Dépor, acabaron repartidos entre el Playa Club, el Caimán y El Patio.

En 2025, sin embargo, el exdefensa optó por una discoteca más urbana. El deportista accedió, además, a varias fotos con coruñeses y el motivo final era celebrar el ascenso del Andorra, club del que es propietario y máximo accionista.

Tras la noche de fiesta, Piqué se deleitó con la oferta culinaria del restaurante Pablo Gallego, establecimiento que le felicitó por el ascenso del Andorra y le agradeció que lo celebrase con ellos a través de una publicación en su cuenta oficial de la red social Instagram.

Para cenar eligió otro local, en este caso de la Franja, la tortillería Volteo. Este verano, Piqué ha decidido regresar a la ciudad con su novia. Por turismo, por placer o, quién sabe, por algún negocio futbolístico o un evento deportivo que gestionar con su empresa.

Lo cierto es que fueron muchos los que les reconocieron ayer por el centro de la ciudad y comentaban a su paso la visita del catalán.

Queda por averiguar ahora si convertirán las visitas a A Coruña en una tradición estival romántica. Planes no les van a faltar.