Luz Casal, durante su concierto en el Palacio de la Ópera en 2023 Quintana

Este lunes se presentó la programación completa de las Fiestas de María Pita 2026, que volverán a convertir a la ciudad en el “gran escenario cultural e festivo de Galicia” durante los meses de julio y agosto, según anunció la alcaldesa Inés Rey.

Las actividades por las fiestas comienzan a mediados del mes de julio con el Festival de Manicómicos, mientras que en agosto se podrá disfrutar del ciclo Noches de María Pita, el Festival Noroeste Estrella Galicia y el Noroestiño, el Certamen de Habaneras, la Batalla Naval, la Semana Clásica, las Noches del Parque y más.

Festival de Manicómicos, en julio

El Festival de Manicómicos, que nació en 2004, ofrece del jueves 16 al domingo 19 de julio una extensa y cuidada programación para todos los públicos, en distintos escenarios: paseo Los Puentes, parque de Santa Margarita, plaza de Pablo Iglesias y Campo de Leña, siempre que no llueva. En caso de lluvia, la organización trasladará su programación hasta el Rocódromo en Riazor.

Cartel programación del Festival de Manicómicos Cedida

Noches de María Pita, del 1 al 15 de agosto

Sábado 1. Luz Casal, después del pregón de Lucía Veiga.

Domingo 2. Mercedes Peón.

Lunes 3. Delio Valdez.

Martes 4. Los 40 Summer Live, con con Depol, Lola Tuduri, Enol, La Beba, Cesar AC, Adexe y Nau, AWY, Chiara Oliver, Pikete, Daniela Blasco y Chema Rivas. DJ set a cargo de David Álvarez.

Domingo 9. Ginebras.

Lunes 10. Espectáculo familiar ‘El Libro de la Selva’.

Martes 11. The Rapants

Miércoles 12. Los Satélites

Jueves 13. Fillas de Cassandra

Sábado 15. Israel Fernández.

Fillas de Cassandra, Ginebras, Mercedes Peón e Israel Fernández completan el cartel de las Fiestas de María Pita Más información

Festival Noroeste Estrella Galicia, del 5 al 8 de agosto

La 39ª edición del Festival Noroeste Estrella Galicia se celebrará en distintos escenarios: playa de Riazor, plaza de María Pita, parque de Santa Margarita, Azcárraga o Castillo de San Antón.

El viernes 7 y el sábado 8 los conciertos serán en la playa de Riazor.

Algunos de los artistas confirmados: Echo & The Bunnymen, Bongeziwe Mabandla, Mari Froes, Dorian, Fantastic Negrito, Frankie and the Witch Fingers, Ana Lua Caiano, La Perra Blanco y MFC Chicken.

También desde el jueves 6 y hasta el domingo 9 se celebrará el Noroestiño.

El festival Noroeste de A Coruña suma un nuevo cabeza de cartel: Bomba Estéreo Más información

Certamen de Habaneras, del 5 al

Miércoles 5. Ludus Tonalis, Sporting Club Casino, Grupo Entrelas y Coral Polifónica El Eco. Teatro Colón. 19.30 horas. Entrada libre.

Jueves 6. Coral La Antigüa, Coral Pontis Veteris, Coral Sancta María Maris y Coral Sagrada Familia. Teatro Colón. 19.30 horas. Entrada libre.

Viernes 7. Orfeón herculino, Coral Lembranzas de Santa Cruz, Polifónica coruñesa Canticorum y Tuna de veteranos. Plaza de María Pita. 19.30 horas. Entrada libre.

Sábado 8. Coral polifónica Ferrolana, El acorde secreto y Coral Polifónica Follas Novas. Plaza de María Pita. 19.30 horas. Entrada libre.

Domingo 9. Coral Os Mallos, Coral Montealto, corales Monelos y San Diego, y la Coral Feáns. Campo da Leña. 19.30 horas. Entrada libre.

La música electrónica volverá a sonar en Santa Margarita con Kanding Ray, Surgeon o Steve Bug Más información

Semana Clásica

Martes 18. Orquesta Gaos

Miércoles 19. Orquesta de Cámara Gallega

Viernes 21. Joven Orquesta Sinfónica de Galicia

Sábado 22. Orquesta Sinfónica de Galicia

Domingo 23. Banda Municipal de Música da Coruña

Luz Casal y las Fiestas de María Pita, una relación más que consolidada Más información

Más actividades

La Batalla Naval, atracción principal de las fiestas, se realizará el viernes 14. Mismo día en el que se presentará el Lembranza Rock. Un día después, el sábado 15, será el espectáculo musical: Festival de Electrónica Coruñés.

El domingo 9, en el teatro Colón, a las 21.00 horas se presenta el musical 'As Time Goes By', homenaje a Frank Sinatra a cargo de Borja Quiza.

La agrupación Cascarillarte ofrece su espectáculo para todos los públicos en distintos puntos de la ciudad, desde el lunes 10 y hasta el martes 18.

El Festival Internacional de Folclore inicia el miércoles 12, en el Campo da Leña y culmina el domingo 16.

Inicia el jueves 20 el Festival BeatOut en el parque de Santa Margarita, que finaliza el sábado 22. En la misma locación, el miércoles 26 comienza las Noches del parque con Judeline y el jueves 27 se presenta Valeria Castro. Finalmente, el fin de semana del viernes 28 al domingo 30 será la tradicional Romería de Santa Margarita.