Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Hielo y mar se funden en los fiordos de Svalbard
A Coruña

El diario de un coruñés a la puertas del Polo Norte: volcanes y surgencias de agua de todos los colores

Cholo Ramón descubre con sus imágenes como se unen hielo y mar en Svalbard

Noela Rey Méndez
Noela Rey Méndez
01/07/2026 11:46

El naturalista y fotógrafo coruñés Cholo Ramón ya ha pasado su cuarta jornada del viaje al archipiélago noruego de Svalbard, por donde está navegando estos días a bordo del crucero 'Plancius' para observar la flora y fauna de la zona.

Cholo Ramón en su aventura en Svalbard (día 1)

El diario de un coruñés a las puertas del Polo Norte: Cholo Ramón inicia su aventura de 15 días en Svalbard

Más información
Cholo Ramón en su aventura en Svalbard_ día 1

El diario de un coruñés a las puertas del Polo Norte: primer día, primeras sorpresas

Más información
El barco 'Plancius', a bordo del cual Cholo Ramón realizará la siguiente parte de su aventura

El diario de un coruñés a las puertas del Polo Norte: ¿un crucero de 3.000 personas en un pueblo de 2.400?

Más información

Aunque en el último día no tuvo demasiada presencia de pájaros, su ocupación fundamental, el coruñés sí ha podido disfrutar de dos fiordos, el Mónaco y el Brook, que califica como "zonas excelentes de vulcanismo y surgencias" de aguas, en las que se pueden ver "matices en las piedras de todos los colores".

Uno de los paisajes de los fiordos de Svalbard
Uno de los paisajes de los fiordos de Svalbard
Cholo Ramón

En el último capítulo de su 'videodiario' Cholo Ramón destaca también la belleza que deja la unión de mar y hielo en los fiordos noruegos, junto a curiosas edificaciones que aparecen en ellos o la particularidad de sus terrenos.

Curiosa edificación en Svalbard
Curiosa edificación en Svalbard
Cholo Ramón

Te puede interesar

Juicio Yoel

Condenados a veinte años de prisión los dos acusados del asesinato de Yoel Quispe
Lara Fernández
Coti, durante su concierto en la plaza de María Pita en agosto de 2025

Coti cancela su concierto en A Coruña ocho horas antes de subirse al escenario
Noela Rey Méndez
Un camión accede al centro logístico

Sésamo da un paso 'formal' para visibilizarse en el Centro Logístico de Transportes
Fran Moar
Incendio en Monte Patelo

Los Bomberos apagan un pequeño fuego junto a Marineda City
Abel Peña