El diario de un coruñés a la puertas del Polo Norte: volcanes y surgencias de agua de todos los colores
Cholo Ramón descubre con sus imágenes como se unen hielo y mar en Svalbard
El naturalista y fotógrafo coruñés Cholo Ramón ya ha pasado su cuarta jornada del viaje al archipiélago noruego de Svalbard, por donde está navegando estos días a bordo del crucero 'Plancius' para observar la flora y fauna de la zona.
Aunque en el último día no tuvo demasiada presencia de pájaros, su ocupación fundamental, el coruñés sí ha podido disfrutar de dos fiordos, el Mónaco y el Brook, que califica como "zonas excelentes de vulcanismo y surgencias" de aguas, en las que se pueden ver "matices en las piedras de todos los colores".
En el último capítulo de su 'videodiario' Cholo Ramón destaca también la belleza que deja la unión de mar y hielo en los fiordos noruegos, junto a curiosas edificaciones que aparecen en ellos o la particularidad de sus terrenos.