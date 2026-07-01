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A Coruña

El día que A Coruña descubrió los secretos de uno de los relojes más exclusivos de Casio: "Es una oportunidad excepcional"

Tatsuya Izaki, leyenda de la compañía japonesa, visita la ciudad para presentar la nueva colección de MR-G

Iván Aguiar
Iván Aguiar
01/07/2026 15:54
Tatsuya Izaki (a la derecha) luce este modelo tan exclusivo de Casio durante la presentación realizada en A Coruña
Tatsuya Izaki (a la derecha) luce este modelo tan exclusivo de Casio durante la presentación realizada en A Coruña
Javier Alborés
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A Coruña recibió el pasado martes a un visitante muy especial. Se trata de Tatsuya Izaki, Jefe de Investigación y Desarrollo de G–Shock (Casio), que, en el marco de un tour europeo, participó en la presentación del modelo MRG-BF1000EB-1A de la marca, que conmemora los 30 años de los MR-G con una colección muy exclusiva para la que se han fabricado 800 unidades para todo el mundo. 

El CEO de Talento, Diego Carbajosa; la cofundadora Raquel Quiroga; y el director de Estrategia, César Hernández, en la sede central de A Coruña

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Izaki está considerado toda una leyenda dentro de la empresa japonesa por sus cerca de 40 años de trayectoria, tiempo en el que han pasado miles de relojes de esta marca por sus manos. En su visita a Galicia, presentó este modelo en la Joyería Calvo de la plaza de Lugo, que recibió a medio centenar de personas que también pudieron disfrutar la gastronomía del país asiático, con sushi y sake. 

Fabricación

Este responsable de Casio explicó que este reloj es la "máxima expresión" de G–Shock, elaborado como "artesanía japonesa" y bajo unas estrictas "exigencias". De hecho, compartió con los asistentes algunas claves del proceso de fabricación, en lo que definió como una "oportunidad excepcional" para conocer más sobre estos productos.

Para ello, Tatsuya Izaki detalló que se emplea un "equipo especial" creado por la propia compañía para este fin que no se puede conseguir en el mercado. Entre otras tareas, se realizan pruebas de resistencia y se acomete el cepillado metálico, lo que garantiza la integridad y la calidad del reloj. Además, se trabaja con múltiples piezas por separado. La fábrica de la que salen está ubicada en Yamagata, en Japón.

Galería

En imágenes, la leyenda de Casio presenta su nuevo diseño

El jefe de Investigación y Desarrollo (I+D) de G–SHOCK, Tatsuya Izaki, visita la ciudad para presentar el reloj modelo MRG-BF1000EB-1A. Izaki es considerado una leyenda, porque por sus manos han pasado más de 3.800 relojes de la famosa marcaVer más imágenes

El MRG-BF1000EB-1A incorpora un bisel de Cobarion, una aleación superdura que combina aproximadamente cuatro veces la dureza del titanio puro con un brillo similar al del platino.  Dos zafiros azules irradian un brillo azul profundo.

Los componentes clave, como la caja y el bisel, así como la corona, los botones, los tornillos y otros componentes más pequeños, están fabricados en aleación de titanio Ti64. El reloj está a la venta por 8.800 euros.

Honor

Desde el primer momento, fue muy evidente que no se trataba de un martes cualquiera para la Joyería Calvo. En una vitrina ubicada en el centro de la tienda, se exhibió este producto tan exclusivo, junto a su maletín para transportarlo. Muchos de los asistentes se mostraron expectantes por poder conocer de cerca los detalles de este reloj y poder escuchar las explicaciones con sus características.

Durante su discurso, Izaki también se atrevió a pronunciar unas palabras en español. "Pueden llamarme Iza. Estoy muy contento de estar en España, me encanta su gastronomía, arte y fútbol. Estoy deseando probar una buena cerveza o un buen vino local después de la presentación", bromeó.

Estuvo acompañado por responsables de Casio España, que explicaron que esta presentación es "muy importante" por "el honor" de recibir al Jefe de Investigación y Desarrollo de G–Shock . 

"Este año celebramos el 30 aniversario de nuestra gama MRG. Y aprovecharemos esta ocasión para presentar oficialmente el modelo. Solo 800 unidades en todo el mundo y que está creada para celebrar estas tres décadas de evolución, tecnología y pasión entre los genial", aseguraron.

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