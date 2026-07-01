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A Coruña

El Ayuntamiento sitúa entre Navidad y Reyes la fecha de apertura de la estación intermodal

Supone un ligero retraso sobre la anterior estimación, que indicaba que estaría lista antes de las vacaciones

Abel Peña
Abel Peña
01/07/2026 20:51
Intermodal
Viajeros subiéndose al autobús frente a la estación provisionall
Germán Barreiros
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Las obras de la intermodal continúan estos días con trabajos en los raíles, que han obligado a cortar el tráfico ferroviario hasta el día 9 de este mes. Después de varios retrasos, se esperaba que las obras concluyeran antes de Navidad, pero ayer, el concejal de Planificación Estratégica, José Manuel Lage, estimó que la fecha de apertura se situará entre Navidad y Reyes. Es decir, apunta a comienzos de 2027. 

Lage aportó esta información en el transcurso de una comparecencia pública en la que dio cuenta de lo aprobado en la Junta de Gobierno local. En ella enumeró muchas obras que dependían del Gobierno central o el autonómico y que han sido desbloqueadas durante el mandato de Inés Rey. Entre ellas, la construcción del centro de salud de Santa Lucía o la ampliación de Alfonso Molina. Todas ellas están llevándose a cabo, siempre con mucho retraso.

 En cuanto a la intermodal “llevamos doce años falando dela”, recordó Lage. Es posible que el tópico acabe pronto e incluso que sean los Reyes Magos los primeros en llegar a la nueva terminal, a pesar de que el sistema ferroviario no da muchas alegrías actualmente. De momento, los viajeros de tren tienen que subirse a un autobús que les lleve a Santiago, y ya es la segunda vez que tienen que sufrir esta molestia.

Viajeros acceden a uno de los servicios mínimos, ayer, en la estación

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Más información

 La inversión conjunta para este proyecto (ADIF, Renfe, Xunta y Ayuntamiento) es de 120 millones de euros. Sin embargo, más allá de esa fecha, las obras continuarán en el exterior, dado que el Ayuntamiento va a modificar la rotonda de la ronda de Outeiro que se encuentra frente a San Cristóbal. El objetivo es mejorar el acceso a la avenida del Ferrocarril y al nuevo aparcamiento.

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