ef business school: cuatro años como una de las mejores escuelas de negocios de España en Forbes

Varios alumnos en uno de los actos de graduación del curso 2025-26 de ef business school Carlota Blanco

ef business school ha sido reconocida por Forbes por cuarto año consecutivo como una de las mejores escuelas de negocios de España en su edición 2026. El logro consolida a la institución gallega como el único centro formativo del noroeste peninsular que ha logrado mantenerse en el ranking durante cuatro ediciones seguidas (2023, 2024, 2025 y 2026), y lo hace en este ejercicio con presencia simultánea en cuatro de las categorías del ranking: Jóvenes Profesionales, MBA y Alta Dirección.

El ranking de Forbes para las mejores escuelas de negocios de España analiza más de 50 indicadores distribuidos en seis bloques: acceso y precio, oferta educativa y calidad de la enseñanza, investigación e innovación, proyección laboral, internacionalización y reconocimientos externos. El proceso, desarrollado por un comité de expertos internacionales con la participación de la Asociación Española de Escuelas de Negocio (Aeede), incluye cinco tipos de cuestionarios adaptados a los diferentes perfiles del alumnado.

La presencia en cuatro categorías al mismo tiempo sitúa a ef business school en una posición excepcional en el contexto del ranking, compartiendo palmarés con instituciones de referencia nacional ubicadas exclusivamente en Madrid y Barcelona. Modelo educativo El modelo educativo desarrollado por ef business school descansa sobre tres pilares fundamentales que la distinguen del resto de escuelas de negocios del entorno: un claustro formado íntegramente por profesionales en activo con más de 15 años de experiencia en sus áreas de especialización, un Departamento de Carreras Profesionales dedicado en exclusiva al acompañamiento individualizado de cada alumno hasta alcanzar su objetivo profesional, y la integración de la inteligencia artificial como eje transversal en todos los programas.

La institución, con más de dos décadas de trayectoria, ha formado a más de 6.000 profesionales de España y América Latina y colabora con más de 400 empresas del tejido empresarial gallego y nacional.La integración de la inteligencia artificial en la propuesta formativa de ef business school va más allá de la incorporación de herramientas puntuales.

En el ejercicio 2026, la IA se trabaja de forma aplicada en programas de finanzas, recursos humanos, análisis de datos, marketing estratégico y gestión de proyectos, con casos prácticos extraídos de empresas gallegas y nacionales.

“El mercado evoluciona más rápido de lo que cualquier plan de estudios puede anticipar. Por eso nuestros profesores no vienen del mundo académico: vienen de las empresas, de los despachos y de los mercados que nuestros alumnos van a encontrarse al terminar”, señala la directora de la institución, Inés Salcines.

Junto al reconocimiento académico, ef business school mantiene un compromiso activo con el desarrollo del talento gallego a través de la Fundación Venancio Salcines, que trabaja con más de 400 empresas y ha destinado cerca de seis millones de euros en becas formativas a lo largo de su historia, beneficiando a más de 1.100 jóvenes de toda España.

La escuela forma parte del ecosistema educativo liderado por efbs Grupo Educativo, que engloba también formación profesional de grado superior en las áreas sanitaria, empresarial y creativo-tecnológica, con campus en Oleiros, Feáns y A Coruña.

La institución ha abierto el proceso de admisión para el curso 2026-2027. La información sobre programas, plazas disponibles y condiciones de acceso está disponible en efbs.edu.es y a través del Departamento de Admisiones en el teléfono 881 878 634.

Venancio Salcines, fundador de efbs Grupo Educativo: “Cuatro años en Forbes demuestran que Galicia tiene talento y empresas exigentes” “Cuando pusimos en marcha este proyecto, muchos nos decían que para tener una escuela de negocios de primer nivel había que estar en Madrid o en Barcelona. Cuatro años en Forbes demuestran que eso ya no es así. Galicia tiene talento, tiene empresas exigentes y tiene la capacidad de generar formación de excelencia desde aquí. Este reconocimiento no es solo nuestro: es de todos los que apostaron por quedarse y construir en esta tierra”.

Venancio Salcines Carlota Blanco

Inés Salcines, directora de ef Business School: “No somos una escuela de un solo programa sino de toda la trayectoria profesional” “Cuatro años en el ranking de Forbes significan cuatro años en los que las empresas, los alumnos y las familias de Galicia han visto confirmado algo que nosotros sabíamos desde el principio: que la excelencia formativa no tiene código postal. Estar en cuatro categorías a la vez es el reflejo de que nuestra propuesta tiene amplitud y profundidad. No somos una escuela de un solo programa: somos una escuela de toda la trayectoria profesional”.