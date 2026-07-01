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A Coruña

Detectada la presencia de mosquito tigre en A Coruña

Esta especie de mosquito, cuando está infectado, es transmisor de las enfermedades: dengue, chikungunya y zika

Europa Press
01/07/2026 19:12
El mosquito tigre 
Archivo El Ideal Gallego
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La Xunta ha informado de que durante este 2026 se ha confirmado la presencia de mosquito tigre en el Ayuntamiento de A Coruña, el primero en la zona norte de la comunidad y que se añade a los ya conocidos de: Moaña, Vigo, Cangas, Redondela, Vilaboa, O Porriño, Tui, Mos, Bueu, Ponteareas, Poio y Salvaterra de Miño, todos ellos en la provincia de Pontevedra.

De ello ha informado el Gobierno gallego en un comunicado, en el que explica que continúa reforzando la Rede Galega de Vixilancia de Vectores (ReGaViVec), de la que en este 2026 forman parte 31 consistorios con el objetivo de identificar los principales organismos transmisores de enfermedades.

Dengue, viurs del Nilo... El cambio climático propulsa las infecciones por picaduras

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De los 64 municipios invitados a participar en la red durante el presente año, la Xunta ha detallado que 26 han confirmado su adhesión: A Coruña, Betanzos, Carballo, Noia, Ordes, Santiago de Compostela, Vimianzo, Monforte de Lemos, Baiona, Bueu, A Guarda, Moaña, Mos, As Neves, Pazos de Borbén, Poio, Ponteareas, Pontevedra, O Rosal, Salceda de Caselas, Salvaterra de Miño, Sanxenxo, Soutomaior, Tomiño, Vigo y Vilagarcía de Arousa.

A estes 26 municipios se añadieron recientemetne los de Allariz, O Carballiño, Castrelo de Miño, Ourense y Rairiz de Veiga, tras la reunión informativa organizada por el Departamento Territorial de Sanidade en Ourense, en la que se ha informado de la importancia de la colaboración en la vigilancia entomológica.

El mosquito tigre 

En la actualidad, en Galicia están presentes especies de mosquitos capaces de transmitir enfermedades como la causada por el virus del Nilo Occidental (mosquitos del género Culex) o el dengue, chikungunya y zika (mosquito tigre).

Aunque estas especies de mosquitos no están transmitiendo estas enfermedades en la comunidad por no estar infectados por los microorganismos causantes, su vigilancia resulta fundamental para detectar de forma temprana cualquier cambio en la situación epidemiológica.

España registra doce casos del virus Oropouche, uno en Galicia

Más información

Con el objetivo de evaluar la evolución de la situación y coordinar las actuaciones de seguimiento y control, el próximo 9 de julio se reunirá el Comité Interdepartamental del Mosquito Tigre, en el que participan los ayuntamientos con presencia confirmada de este vector, las áreas sanitarias implicadas y representantes de los distintos organismos colaboradores.

Toda la información sobre el mosquito tigre y las recomendaciones de prevención puede consultarse en la página web de la Dirección General de Salud Pública: https://www.sergas.es/saude-publica/mosquito-tigre

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