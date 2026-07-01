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A Coruña

Coti cancela su concierto en A Coruña ocho horas antes de subirse al escenario

El argentino tenía que tocar este miércoles dentro del festival Noites do Porto

Noela Rey Méndez
Noela Rey Méndez
01/07/2026 14:32
Coti, durante su concierto en la plaza de María Pita en agosto de 2025
Coti, durante su concierto en la plaza de María Pita en agosto de 2025
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El concierto de Coti dentro del festival Noites do Porto de A Coruña estaba previsto para este mismo miércoles las 21.00 horas. Sin embargo, ocho horas antes de que el artista se subiese al escenario del muelle de Batería, la organización anunciaba la cancelación del evento.

Coti, durante su concierto en la plaza de María Pita en agosto de 2025

Coti | “El concierto en María Pita el año pasado fue uno de los más hermosos de los últimos tiempos”

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A través de sus redes sociales, y en medio de la noticia sobre el cambio de ubicación de Monsieur Periné, que iba a acompañar a Coti en Noites do Porto este miércoles, desde el festival se confirmaba que finalmente el argentino no iba a tocar en A Coruña. 

"El concierto anunciado originalmente para hoy, miércoles 1 de julio, con Monsieur Periné y Coti, no se podrá realizar en el formato previsto. La imposibilidad de Coti para actuar hoy, hará que el concierto de Monsieur Periné se traslade a la Sala Garufa (20.30h)", señalan en el comunicado oficial.

Según informan desde Noites do Porto, las personas que hayan adquirido entradas para el espectáculo original han recibido información por correo electrónico sobre la validez de las entradas y el proceso a seguir.

Con todo, ni desde Noites do Porto ni el propio artistas han informado sobre las razones por las que finalmente Coti no se subirá al escenario del Muelle de Batería de A Coruña.

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