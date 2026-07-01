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A Coruña

Condenados a veinte años de prisión los dos acusados del asesinato de Yoel Quispe

La sentencia considera a uno el autor material y al otro, cooperador necesario

Lara Fernández
Lara Fernández
01/07/2026 14:55
Juicio Yoel
Los acusados, durante el juicio
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El juicio de Yoel Quispe, el joven que falleció en la Nochebuena de 2023 en A Coruña, ya tiene sentencia

El magistrado de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial ha condenado a veinte años de prisión a José Luis Franco y Yared Gestal por el delito consumado de asesinato. 

El primero, como autor material, y el segundo, indica la sentencia, como cooperador necesario. 

Sentencia juicio Yoel Quispe

Libertad provisional para el condenado por dar la navaja al joven que apuñaló mortalmente a Yoel Quispe

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Yared Gestal y José Luis Franco escuchan ayer el veredicto

Culpables de asesinato los dos acusados de la muerte de Yoel Quispe en A Coruña

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Asimismo, el magistrado impone a los acusados la medida de libertad vigilada por una duración de 5 años, con las reglas de conducta que se determinarán en fase de ejecución de sentencia. 

Para el cumplimiento de las penas de prisión impuestas, se abonará a Franco el tiempo que lleva privado de libertad por esta causa. Gestal, por su parte, seguirá en libertad provisional hasta que haya sentencia firme.

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