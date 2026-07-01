Condenados a veinte años de prisión los dos acusados del asesinato de Yoel Quispe

Los acusados, durante el juicio Patricia G. Fraga

El juicio de Yoel Quispe, el joven que falleció en la Nochebuena de 2023 en A Coruña, ya tiene sentencia.

El magistrado de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial ha condenado a veinte años de prisión a José Luis Franco y Yared Gestal por el delito consumado de asesinato.

El primero, como autor material, y el segundo, indica la sentencia, como cooperador necesario.

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Asimismo, el magistrado impone a los acusados la medida de libertad vigilada por una duración de 5 años, con las reglas de conducta que se determinarán en fase de ejecución de sentencia.

Para el cumplimiento de las penas de prisión impuestas, se abonará a Franco el tiempo que lleva privado de libertad por esta causa. Gestal, por su parte, seguirá en libertad provisional hasta que haya sentencia firme.